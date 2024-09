Desempenho “embaraçoso” de Donald Trump no debate é criticado pelo ex-duas vezes campeão do Super Bowl

ONa terça-feira à noite, a ABC News sediou um debate entre Kamala Harris e Donald Trump, e deixe-me dizer, foi um grande confronto. Eles não se seguraram e trocaram muitos golpes durante o tempo em que estiveram no palco.

Harris não mediu palavras quando se referiu a Trump como uma “vergonha” durante a discussão sobre políticas estrangeiras. Ela ressaltou: “É absolutamente sabido que esses ditadores e autocratas estão torcendo para que você seja presidente novamente porque eles são tão claros que podem manipulá-lo com bajulação e favores. E é por isso que tantos líderes militares, com quem você trabalhou, me disseram que você é uma vergonha.“Essa é uma afirmação muito forte.

Por outro lado, Trump também não se conteve e se referiu a Harris como a “pior vice-presidente” da história dos Estados Unidos. Fale sobre uma troca acalorada!

Ex-wide receiver da NFL Torrey Smith também concordou com seus pensamentos sobre o desempenho de Trump durante o debate. Como um bicampeão do Super BowlSmith não se conteve e acredita que Trump realmente se envergonhou.

Ele até questionou o Partido Republicano por não encontrar uma opção melhor. Smith escreveu: “Ainda estou surpreso que não havia uma opção melhor para Trump para o partido republicano. Essa merda é vergonhosa“Está claro que Smith não ficou impressionado com o desempenho de Trump.

Torrey Smith desafia Trump

É seguro dizer que Smith não votará em Trump em novembro com base em sua postagem nas redes sociais. Como ex-jogador da NFL, Smith teve uma carreira e tantojogando pelo Baltimore Ravens, San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles e Carolina Panthers de 2011 a 2018. Ele definitivamente deixou sua marca em campo com 319 recepções para 5.141 jardas e 41 touchdowns.

Quanto ao debate em si, foi uma troca acalorada entre Harris e Trump. A tensão era palpável enquanto eles discutiam sobre suas políticas e históricos. Está claro que ambos estão mirando no topo, e eles não estão se segurando em suas críticas um ao outro.

No geral, é seguro dizer que esse debate deixou uma impressão em todos que assistiram. As apostas são altas, e a competição é acirrada. Será interessante ver como isso se desenrola à medida que nos aproximamos do Dia da Eleição.