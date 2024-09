Desfile de 7 de Setembro modifica trânsito em diversos locais de Penedo. Confira aqui!

No próximo sábado, 07 de Setembro, o Brasil celebra 202 anos de independência de Portugal. Em Penedo, a festa cívica é marcada por tradicional desfile, evento que implica em mudanças no trânsito.

As alterações promovidas pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) ocorrem nas partes alta e baixa da cidade, a partir das 11 horas, quando o plano de trabalho será iniciado.

A exemplo dos anos anteriores, os bloqueios e direcionamento para outras vias ocorrem a partir do Largo de Fátima//Praça São Judas do Tadeu. O fluxo dos veículos, para quem está descendo, seguirá pela Rua do Sossego.

Como todos os acessos à Avenida Getúlio Vargas estarão bloqueados, assim como para o restante do percurso mais usado para chegar até a orla/Centro Histórico, a alternativa rápida para o deslocamento entre as partes alta e baixa será pela Rodovia Mário Freire Leahy.

Também será possível fazer esse deslocamento, nos dois sentidos, passando pelas vilas, Rua São Vicente, Rua Ulisses Batinga ou Raimundinho.

É importante ressaltar que não haverá acesso para Getúlio Vargas pelo Beco do Hospital (Rua Dr. Carlos Martins, ao lado da maternidade da Santa Casa) e nem pelo Beco do Tamanduá (Rua Dr. José Lins).

A Rua do Amparo – onde fica o Penedo Tênis Club – também estará bloqueada, assim como todas as conexões com o Rosário Estreito e Rosário Largo, imediações do Tiro de Guerra e Praça Barão de Penedo.

O desfile cívico-militar em Penedo começará às 14 horas, na Praça Clementino do Monte, dispersando nas imediações do porto das balsas orla, logo depois do palanque oficial instalado em frente da Praça 12 de Abril.