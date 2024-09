Deshaun Watson, do Browns, não busca mais jogadas de corrida de QB projetadas

BEREA, Ohio — O novo ataque do Cleveland Browns começou devagar em três jogos, mas o quarterback Deshaun Watson não acredita que usar mais as pernas seja a chave para impulsionar o ataque.

Quando perguntado na quarta-feira se ele quer mais corridas planejadas, Watson respondeu que ele “não é um running back”.

“Não vou lá para pedir mais corridas projetadas. … Se eu não tiver que correr, não vou correr”, disse Watson. “Não estou tentando levar nenhum golpe. … Não sou um quarterback corredor, em certo sentido. Posso fazer as coisas acontecerem, mas não estou tentando correr.

“Eu não sou um running back. Não é minha especialidade. Eles me contrataram para lançar a bola, tomar decisões e ser um quarterback, não um corredor.”

Em três jogos, os Browns estão em 24º na NFL em jardas corridas, com média de 95,7 por jogo. O ataque dos Browns está com média de 3,8 jardas por jogada, a segunda pior marca na NFL e a terceira pior da franquia nos três primeiros jogos de uma temporada desde que retornaram a Cleveland em 1999, de acordo com a ESPN Research.

Watson registrou o segundo menor QBR na NFL entre passadores qualificados, atrás apenas de Bryce Young, do Carolina Panthers.

Durante seu tempo com o Houston Texans de 2017 a 2021, as 1.677 jardas de corrida de Watson ficaram em sexto lugar entre todos os quarterbacks. De acordo com a ESPN Research, apenas 405 dessas 1.677 jardas de corrida em Houston vieram de corridas projetadas, no entanto. Watson tem três corridas projetadas nesta temporada, o que o coloca empatado em 13º lugar entre os quarterbacks.

“Não vou dizer que não vai ajudar o ataque no que diz respeito a apenas um jogo de corrida”, disse ele. “Mas voltando de [shoulder surgery]não acho que seja uma prioridade para [coach Kevin Stefanski] para me colocar nessa situação.”

Watson continuou dizendo que se ele sofresse uma lesão em uma corrida planejada, Stefanski provavelmente enfrentaria um escrutínio mais rigoroso, descrevendo-a como “uma situação em que todos perdem, honestamente”.