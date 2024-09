Deshaun Watson enfrenta novo processo de agressão sexual

Deshaun Watson foi alvo de um novo processo… outra mulher no Texas apresentou alegações de que a estrela do Cleveland Browns a agrediu sexualmente há quatro anos.

“Jane Doe” entrou com a ação no condado de Harris na manhã de segunda-feira… alegando que durante um encontro em 2020 com o quarterback, agora com 28 anos, ele a agrediu sexualmente.

No processo, Doe – descrita como uma mãe solteira e uma jovem profissional – diz que conheceu Watson em um bar em Houston quando ele era membro dos Texans… e depois de trocar mensagens de texto por vários meses, ela diz que ele convidou-a para sair. Não querendo um encontro público, Doe afirma que, em vez disso, pediu que ele fosse jantar em seu apartamento.

Ela diz que na noite do encontro, Watson explodiu com ela porque não conseguiu encontrar a casa dela. Ela afirmou que ele gritou que “não tem tempo para isso”.

Eventualmente, porém, Doe diz que Watson chegou à casa dela – e enquanto ela terminava de se arrumar, ela disse a ele para se sentar em sua sala de estar.

Mas, pouco tempo depois, Doe alega que “descobriu de forma chocante” que Watson havia se despido e deitado de bruços em sua cama.

Doe afirma que Watson então exigiu que ela massageasse sua bunda… o que ela diz que a “aterrorizou”.

Não querendo incomodar Watson – já que ele era “um homem muito maior” e ela “ainda estava se recuperando da explosão e agressão de Watson ao telefone”, ela começou a esfregar suas costas. Momentos depois, ela afirma que Watson a agarrou e a colocou na cama e a agrediu sexualmente por vários minutos.

Ela diz que finalmente conseguiu se levantar e pegou “uma peça pesada de decoração para autodefesa” e exigiu que Watson fosse embora. Ela diz que ele então “saiu furioso” do apartamento dela “enfurecido”.

Ela diz que inicialmente teve medo de relatar o incidente – pois temia “ser submetida a humilhações e ataques pessoais” devido ao status dele como zagueiro estrela de Houston. Ela disse que também ficou desanimada anos depois, depois que uma série de outras mulheres o acusaram de má conduta – por causa da forma como os acusadores foram “tratados pela equipe de defesa de Watson e pelo público”.

Recentemente, porém, ela diz que tentou resolver o assunto com Watson em particular – mas os dois lados não conseguiram chegar a um acordo… então ela veio a público.

O advogado da mulher, Tony Buzzbee – que anteriormente representava as mais de 20 mulheres que fez alegações semelhantes contra Watson – disse em comunicado ao TMZ Esportes na tarde de segunda-feira, “Este é um assunto extremamente sério.”

“Pretendemos prosseguir este caso com a mesma agressividade com que perseguimos os outros”, continuou. “Queremos um julgamento com júri.”

Doe está processando Watson em mais de US$ 1 milhão.