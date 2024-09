Deshaun Watson nega novas acusações, mas sua carreira está em uma encruzilhada

UMPrestes a completar 29 anos, o quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, está em um ponto em que sua carreira profissional pode estar acabada, e não apenas porque ele foi um fracasso como líder do ataque dos Browns, mas também porque sua reputação como criminoso sexual o precede.

Watson é um dos jogadores menos queridos e respeitados da NFL, e há razões para isso: pelo menos entre 22 e 30 mulheres nos últimos três anos o acusaram de ter sido abusado sexualmente por ele. Como se não bastasse, há alguns dias veio à tona um novo processo pelos mesmos motivos, tantos fãs estão questionando como a NFL permite que ele continue jogando. E ainda por cima, ter centenas de milhões de dólares que ele não ganhou em campo.

A mensagem dura de Dan Patrick para Deshaun Watson: Você é um canalha

Watson negou as alegações de agressão sexual e agressão feitas contra ele em um novo processo aberto esta semana. Seu advogado, Rusty Hardin, declarou: “Deshaun nega veementemente as acusações no processo Jane Doe aberto na segunda-feirae expressou confiança de que Watson será finalmente inocentado. Hardin também enfatizou que eles defenderão o caso no tribunal no momento apropriado e não pretendem conduzir sua defesa na mídia.

Em resposta às alegações, Watson expressou sua concordância com a declaração de seu advogado, dizendo à mídia: “Tudo o que ele colocou naquela declaração é exatamente como estou me sentindo e o que estamos passando neste processo.”

Ele jogará contra os Jaguars

O advogado da suposta vítima, Tony Buzbeeafirmou que tentou chegar a um acordo com Watson por 10 meses antes de entrar com o processo. No entanto, Watson alegou que não tinha conhecimento de nenhuma potencial negociação de acordo e só soube das acusações quando elas se tornaram de conhecimento público.

Apesar da situação jurídica em curso, o treinador principal Kevin Stefanski confirmou que Watson começará o jogo de domingo contra o Jacksonville Jaguars. Ele enfatizou que o time “respeitará o devido processo que nosso sistema legal oferece” e acrescentou que não houve nenhuma consideração de deixar Watson sentado para o jogo.

Stefanski também esclareceu que não tinha conhecimento prévio das novas alegações e declarou: “Estamos 100% focados em Jacksonville, 100% focados em jogar fora de casa contra um bom time de futebol, tentando encontrar uma maneira de conseguir uma vitória..”

Em meio aos procedimentos legais, Watson está se esforçando para manter o foco no futebol e no próximo jogo, dizendo aos repórteres: “Eu me concentro em manter.”

À luz desses desenvolvimentos, está claro que tanto Watson quanto os Browns estão navegando em uma situação desafiadora. O time está mantendo sua decisão de permitir que Watson jogue, ao mesmo tempo em que enfatiza seu comprometimento em respeitar o processo legal. Quanto a Watson, ele está mantendo seu foco no futebol em meio à batalha legal em andamento.