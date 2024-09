Despesas com transferências femininas dobram na janela de verão – FIFA

Um novo relatório da FIFA informou que US$ 6,8 milhões foram gastos em transferências internacionais de mulheres no período de 1º de junho a 1º de setembro de 2024, quase o dobro do que foi gasto no mesmo período em 2023.

Internacionalmente, foram registradas 1.125 transferências no futebol feminino, um novo recorde e um aumento de 31,8% em relação às 829 transferências registradas no mesmo período do ano passado.

A maioria das transferências foi de jogadores sem contrato assinando um novo acordo com um clube internacional, com 939 jogadores se transferindo como agentes livres, enquanto apenas 109 foram transferências permanentes que exigiram uma taxa.

O dinheiro gasto em transferências no futebol feminino também mais que dobrou desde o ano passado, com o valor médio que os clubes gastam com uma jogadora também aumentando.

De acordo com o relatório da FIFA, os clubes gastaram uma média de US$ 71.400 em cada transferência que incluía uma taxa, um aumento acentuado em relação à média de US$ 45.000 gasta em 2023 e US$ 33.800 em 2022.

Os Estados Unidos viram a maioria das transferências de entrada, com 128 novos jogadores. Parte disso se deve à introdução da United Soccer League (USL), que opera como uma segunda liga para a National Women’s Soccer League (NWSL), mas do outono ao verão, alinhando-se com o calendário internacional.

Olivia Smith trocou o Sporting pelo Liverpool por US$ 276.000. Foto de John Powell/Liverpool FC via Getty Images

A Super Liga Feminina (WSL) registrou 63 transferências de entrada e 76 de saída, resultando em US$ 2,33 milhões gastos e US$ 1 milhão recebido em taxas de transferência.

A parcela de todas as transferências no futebol profissional feminino que incluem tal taxa continua aumentando e agora se aproxima de 10% do total global, de acordo com o relatório.

Mais de US$ 6,4 bilhões foram gastos em transferências de futebol masculino durante a janela de meio de temporada de 2024.