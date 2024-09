‘Desrespeitado’ José Mourinho se irrita com atraso na entrevista coletiva do clássico

O técnico do Fenerbahçe, José Mourinho, disse na quarta-feira que não compareceu à entrevista coletiva após a derrota por 3 a 1 no clássico de Istambul para o Galatasaray no sábado porque “se sentiu desrespeitado” por ter que esperar mais de uma hora para falar com jornalistas.

A derrota foi a primeira derrota do Fenerbahçe na Super Lig da temporada e deixou o time atrás do Galatasaray por cinco pontos. No entanto, Mourinho insistiu que sua ausência não teve nada a ver com o resultado.

“Em 24 anos de futebol, nunca na minha vida escapei de uma entrevista coletiva, especialmente depois de uma derrota”, disse Mourinho, que assumiu o comando do Fenerbahçe em junho.

“Eu nunca tive medo de nenhum jornalista, de nenhuma pergunta ou de nenhuma conferência de imprensa. Então [it] não seria com você que eu iria mudar meu jeito de ser.”

Mourinho disse que apertou a mão do técnico do Galatasaray, Okan Buruk, após a partida e deu uma entrevista rápida logo depois.

No entanto, ele disse que “não tem lógica” esperar tanto tempo para ter sua vez na conferência pós-jogo, e acrescentou que até esperou na porta, mas não foi autorizado a entrar.

“Não tem nada a ver com o resultado, não tem nada a ver com nada. Só tem a ver com algo que está correto ou não”, disse Mourinho. “Você termina o jogo, vai para o flash. E então você espera 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E o técnico visitante vai.

“Setenta minutos, desculpe, mas é uma falta de respeito. Então, se alguém se sentiu desrespeitado, fui eu.”

Após o resultado, o Galatasaray postou em sua conta oficial do X uma imagem editada no Photoshop de um livro intitulado “The Crying One”, com uma imagem de Mourinho — que se descreveu como “Special One” durante sua primeira passagem pelo Chelsea — parecendo triste na capa com a legenda: “À venda nas lojas ao redor de Kadıköy”.