Destaque do serviço secreto de Barack Obama penetrado, homem armado caminha até SUV

Barack Obama ficar a centímetros de um estranho armado em um beco de Hollywood é o mais recente lapso impressionante da segurança do Serviço Secreto – uma cena absolutamente chocante que aconteceu no fim de semana passado… TMZ descobriu.

O ex-presidente estava sentado no banco de trás de seu SUV no sábado, por volta das 19h30, em frente ao restaurante Mother Wolf – e foi então que o homem armado se aproximou do veículo, na qualidade de segurança de um bar mitzvah que acontecia no andar de cima. do restaurante.

Conversamos com o guarda armado – que nos pediu para não divulgarmos seu nome – e ele disse que desceu para verificar a cena, porque alguém lhe disse que parecia que agentes federais estavam do lado de fora e não sabiam por quê.

Ele diz que saiu de uma escada no beco, olhou para a direita e viu dois homens – que eram agentes do Serviço Secreto – depois olhou para a esquerda e viu um SUV preto com o Departamento de Segurança. de placas de Segurança Interna.

Ele tirou uma foto, presumindo que fosse algum dignitário, mas não tinha ideia de que era Obama até se aproximar do banco do passageiro e olhar para o banco de trás para encontrar o ex-presidente usando um laptop.

O guarda diz que entrou em pânico ao perceber que estava armado e poderia ser retirado pelo Serviço Secreto a qualquer momento. Então, ele rapidamente se afastou do SUV e foi até a rua, onde cumprimentou os agentes. Ele os descreve como surpresos ao vê-lo.

Ele se virou, passou novamente pelo SUV de Obama e voltou escada acima para o bar mitzvah. Então, cerca de 30 minutos depois, ele diz que seu chefe lhe pediu que entregasse suas credenciais e sua licença para portar arma escondida para o Serviço Secreto.

Tudo foi verificado e todos voltaram aos seus trabalhos. As filhas de Barack Malia dar Sasha juntou-se a ele mais tarde para jantar no Mother Wolf – mas o segurança diz que o que aconteceu foi “definitivamente um lapso de segurança da parte deles, pois não havia ninguém na parte traseira do SUV, nem cobrindo a escada” … o que ele costumava fazer aproximar-se do SUV.

Ele acrescenta que poderia facilmente ter tentado abrir a porta se fosse alguém tentando prejudicar Obama. Quanto às ações dos agentes naquela noite, ele diz: “Acho que eles ficaram obviamente constrangidos com a situação”.

Obviamente, isso ocorre logo após o Serviço Secreto estar sob forte escrutínio por 2 atentados contra o ex-presidente Donald Trumpvida dentro de alguns meses.