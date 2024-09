Destaques da Semana 3 do futebol universitário – principais jogadas, jogos, takeaways

Se o futebol americano universitário fosse um desenho animado, teria havido um momento em dezembro passado, logo após o comitê ter esnobado o time invicto do Florida State dos playoffs, em que Mike Norvell teria concluído que aquilo era o pior que as coisas poderiam ficar, tudo isso enquanto, sem saber, estava parado embaixo de um piano sendo perigosamente içado até uma janela do 20º andar.

Claro, depois que o Florida State perdeu para a antiga escola de Norvell, Memphis, por 20 a 12 no sábado, é bem possível que os Seminoles prefiram o piano à realidade.

Nove meses atrás, o Florida State tinha a simpatia do mundo — pelo menos das partes do mundo que não gritam “SEC, SEC” em casamentos, funerais e festas infantis. Era fácil gostar daquele time. Era um grupo que lutou mais depois de perder o QB Jordan Travis, que deu tudo o que tinha para continuar vencendo, que perdeu sua chance no playoff não por causa de seus próprios erros, mas por causa do capricho do comitê.

Agora, não há simpatia. Há apenas uma estranha mistura de vergonha, frustração e humor negro, como derramar uma bebida na frente das calças.

O beneficiário da decisão do comitê foi o Alabama, e as coisas poderiam facilmente ter mudado para um sombrio 2024 para o Tide também. Eles perderam o jogo do playoff, acenaram adeus ao maior técnico da história do esporte e então viram um êxodo de jogadores para o portal, incluindo cinco que partiram para Tallahassee.

E, no entanto, no mesmo dia em que o Florida State atingiu um novo ponto baixo, o Alabama exibiu a mesma força que costumava mostrar sob o comando de Nick Saban, aniquilando Wisconsin por 42 a 10, com uma atuação de cinco touchdowns de Jalen Milroe.

Em um mundo mais justo, o Florida State poderia ter ganhado um pouco de bom karma após a indignidade de sua rejeição nos playoffs. Em um mundo mais justo, o Alabama poderia, apenas uma vez, receber uma mão ruim.

Mas o futebol universitário provou, repetidas vezes, que não se importa com justiça, mas tem um ótimo senso de humor.

Então, em Madison, a Maré veio para baixar.

Jogadores do Alabama pulam durante o Jump Around foto.twitter.com/OytiNveT43 — Patrick Greenfield (@PCGreenfield) 14 de setembro de 2024

E em Tallahassee, a Florida State está pronta para fazer as malas e encerrar o jogo.

Para o Alabama, a rotatividade do elenco só abriu espaço para novas estrelas, como o recebedor calouro Ryan Williams, que pegou quatro bolas para 78 jardas e um touchdown na vitória de sábado. Williams tem apenas 17 anos — nascido apenas sete meses antes de Saban treinar seu primeiro jogo no Alabama, não velho o suficiente para sequer lembrar que houve uma época em que algo como um início de 0-3 seria inimaginável no Florida State.

Para a FSU, não há um caminho claro a seguir. DJ Uiagalelei tem sido horrível, o jogo terrestre tem reunido pouco, a linha ofensiva que deveria ser uma força foi maltratada por um programa do Grupo dos 5, e a defesa, que jogou seu melhor jogo no sábado, ainda está cheia de buracos. Para os Seminoles, o único lado positivo a tirar desse começo miserável de temporada é que pode ter diminuído a avaliação da mídia do programa o suficiente para que ele possa escapar da ACC por uma taxa de saída padrão e algum dinheiro da Kohl’s.

Nove meses atrás, poderia haver um debate razoável sobre os currículos comparativos do Alabama e do Florida State. No sábado, durante os intervalos comerciais da surra do Tide em Wisconsin, era possível alternar entre anúncios de “9-1-1: Lone Star” apresentando um enorme descarrilamento de trem e um jogo da FSU apresentando um desastre de trem ainda mais horripilante.

É difícil compreender o que aconteceu com a Florida State desde que o comitê deu seu veredito: uma avalanche de sofrimento incessante, normalmente reservada para filmes da série “Jogos Mortais” ou pequenos problemas climáticos no LAX.

Mas vale a pena considerar o quão completamente incompreensível é para o Alabama estar aqui também — 3-0 com uma vitória fora de casa no país Big Ten apenas alguns meses após a saída de Saban. O Alabama tem sido o modelo de grandeza sustentada por uma geração, e essa consistência era tipicamente atribuída à implacabilidade de Saban. Mas até ele chegou a um ponto em que era hora de algo novo, e ainda assim o Alabama continua avançando — uma vitória dominante após a outra, tão confiável quanto o nascer do sol.

Nada disso é prova de que o comitê acertou em sua decisão, é claro. Isso foi na temporada passada — um time diferente, uma época diferente. Mas é prova de que, neste esporte caótico, a grandeza é passageira e a oportunidade muitas vezes passa despercebida como um linebacker do Florida State perdendo um tackle na linha de scrimmage.

E mesmo em um lugar como o Alabama, um programa que tem resistido desafiadoramente aos ventos da mudança por 16 anos, é sempre melhor apreciar as coisas boas enquanto você as tem. Porque se há algo que aprendemos assistindo ao Florida State nos últimos nove meses é isto: sempre pode piorar.

Os primeiros 56 minutos do jogo de sábado contra a Carolina do Sul não foram nada agradáveis ​​para a LSU.

Uma série de gafes de times especiais, dois turnovers e algumas grandes corridas do QB LaNorris Sellers dos Gamecocks fizeram com que os Tigers tentassem recuperar o atraso com frequência. A Carolina do Sul saltou para uma liderança de 24-10, viu a LSU assumir a liderança brevemente no quarto período e então viu Rocket Sanders explodir para uma pontuação de 66 jardas.

jogar 1:20 Bloqueio de salto nega punt da LSU e prepara TD da Carolina do Sul Maurice Brown II bloqueia o punt da LSU, o que prepara um touchdown de Raheim Sanders para aumentar a vantagem dos Gamecocks.

Com menos de quatro minutos para o fim do jogo, a LSU estava perdendo por quatro, e Brian Kelly passou por todos os seis estágios do luto: frustração, indignação, hostilidade, raiva, pedido para falar com o técnico e, finalmente, ponderação sobre a execução de seus jogadores.

Mas Garrett Nussmeier veio ao resgate com sua conclusão de 29 jardas para Kyren Lacy, dando início a um touchdown de 55 jardas e colocando LSU em vantagem por 36 a 33.

A Carolina do Sul teve uma última chance de vencer, tentando um field goal de 49 jardas quando o tempo expirou, mas errou, dando a Kelly a chance de comemorar uma vitória conquistada com muito esforço antes de retornar ao seu escritório para assistir ao filme e gritar em um travesseiro.

Mudanças de vibração na semana 3

Tendência de queda: Completando todos os seus arremessos

A boa notícia para o quarterback Davis Warren, de Michigan, é que todos os passes que ele lançou na vitória de Michigan por 28 a 18 sobre o Arkansas State no sábado foram pegos.

A má notícia é que três deles foram pegos por jogadores do Arkansas State.

Então, é aqui que estamos com os campeões defensores: depois de décadas girando em um carrossel de quarterbacks que ganharam suas posições encontrando um bilhete dourado sob uma pizza estilo Detroit, os Wolverines foram presenteados com duas temporadas de JJ McCarthy e pensaram que talvez as coisas tivessem mudado para sempre. Em vez disso, Warren está com uma média de 6,1 jardas por passe com dois touchdowns e seis interceptações em três jogos.

Agora, a USC está de volta na semana que vem, e Michigan está tentando encontrar uma resposta entre Warren ou Alex Orji, ou torcer para que haja outro QB escondido no armário abandonado de Jim Harbaugh, atrás daquelas caixas rotuladas como “sinais para cada oponente, 2020-2023”.

Tendências em alta: caso da UNLV para expansão do Pac-12

Matthew Sluka liderou um drive de touchdown de 18 jogadas e 75 jardas que reduziu o relógio em 9:31 no quarto período na sexta-feira à noite, e a UNLV derrotou o Kansas por 23 a 20. Foi a segunda vitória dos Rebels sobre um adversário do Power 4 nesta temporada, depois de derrotar Houston na abertura. Quão impressionante é isso? Entrando no sábado, a vitória do Northern Illinois sobre Notre Dame foi a única outra vitória do Grupo dos 5 sobre um adversário de uma conferência poderosa.

Como tudo em Vegas, é preciso um pouco de habilidade e muita sorte.

jogar 0:40 UNLV de alguma forma aparece com fumble selvagem contra Kansas Matthew Sluka perde a bola, mas de alguma forma a UNLV mantém a posse depois que a bola toca nas mãos de vários jogadores do Kansas.

Ainda assim, é seguro dizer que Barry Odom tem os Rebels atingindo o pico no momento certo, com o discurso de vendas da UNLV para a expansão da Pac-12 agora parecendo bem forte: um grande mercado, um bom time e acesso a uma miríade de bufês a noite toda. Então, tudo o que Odom precisa fazer é pegar o pagamento da Pac-12 em fichas, apostar tudo no preto em uma única rodada de roleta, dobrar mais duas ou três vezes e bum — a UNLV está jogando com dinheiro da SEC.

Terra dos demônios do sol nascente

Um ano atrás, o Arizona era o queridinho do mundo do futebol universitário após uma temporada emocionante de 10-3, enquanto o Arizona State era motivo de chacota, forçado a formar um coro de quarterbacks em dificuldades, possivelmente incluindo dois caras que encontraram esperando do lado de fora do Tempe In-N-Out Burger.

Que diferença um ano faz.

O Arizona deu adeus ao técnico Jedd Fisch, que foi para Washington, e abriu esta temporada com duas vitórias nada impressionantes sobre o Novo México e o Arizona do Norte antes de cair para o Kansas State por 31-7 na sexta-feira. Foi o pior desempenho ofensivo do Arizona desde que foi eliminado pelo Colorado em 2021.

Os Sun Devils, por outro lado, encontraram um QB em Sam Leavitt e estão em alta após derrotar o Texas State na quinta-feira por 31 a 28, começando 3 a 0 pela primeira vez desde 2019. O Arizona State é o time surpresa de 2024 até agora (a menos que você conte as surpresas ruins, o que o Florida State espera que não conte), e a reviravolta de Dillingham em um programa deixado em frangalhos após a era Herm Edwards terminou exatamente como todos disseram que aconteceria.