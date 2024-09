Dia do Batman: O que é e por que é comemorado todo dia 21 de setembro?

Dia do Batman 202O 4 está chegando e os fãs do mundo todo estão se preparando para comemorar 85º aniversário do Cavaleiro das Trevas. Desde sua estreia em Histórias em quadrinhos de detetive em 1939, Batman se tornou um dos personagens mais amados em filmes, programas de TV e cultura pop – não por superpoderes, mas por sua determinação, inteligência e jeitos de usar tecnologia. Enquanto o mundo se prepara para esta ocasião especial em 21 de setembro, há muito o que esperar dos fãs do Batman de todas as idades.

Este ano, a Warner Bros. Discovery e a DC alinharam uma empolgante variedade de produtos, experiências e atividades com o tema Batman. Seja você um colecionador ou simplesmente um fã, a mercadoria exclusiva certamente chamará sua atenção. De bonecos de ação a roupas e artigos para casa, há algo para todos.

Vá até a DC Shop para comprar alguns itens exclusivos do Batman: Caped Crusader e não se esqueça sobre as ofertas especiais na WB Shop UK e EUA também. É uma ótima chance de adquirir algo realmente único para sua coleção.

Um dos principais destaques do Dia do Batman deste ano é o Warner Bros. Estúdio Tour Hollywood celebração. Os fãs podem aproveitar um tour do Batman após o expediente e uma exibição do icônico filme de Tim Burton, 1989. homem Morcego filme, estrelado por Michael Keaton e Jack Nicholson. Prepare-se para mergulhar no mundo do Batman enquanto explora a magia dos bastidores, desde ver Batmóveis até trajes originais. Além disso, não perca a chance de testemunhar o famoso Bat-sinal acender.

Cidades ao redor do mundo se juntam às comemorações do Dia do Batman

Falando em Bat-Sinais, eles são um marco nas celebrações do Dia do Batman. Este ano, o Bat-Sinal iluminará os céus nas principais cidades do mundo, including Rio de Janeiro, London, Tokyo, and São Paulo. É uma maneira perfeita de se sentir conectado com outros fãs, não importa onde você esteja.

Para os amantes de histórias em quadrinhos, as lojas participantes terão uma seleção de títulos especiais do Batman disponíveis. Um lançamento notável é Batman O Longo Dia das Bruxas: O Último Dia das Bruxas, uma homenagem ao falecido Tim Sale, juntamente com uma edição Noir de Batman/Elmer Fudd. Além disso, o DC Universo Infinito plataforma oferecerá conteúdo gratuito sobre o Batman para marcar o dia, facilitando a imersão de qualquer um nos contos sombrios e corajosos de Gotham.

Para jogadores, MultiVersus está hospedando um evento a partir de 1º de outubro, onde você pode completar missões e ganhar recompensas temáticas do Batman. Espere novas skins e uma emocionante variante do Batman ’89 inspirada no filme original.

Então, seja você um colecionador, um cinéfilo ou apenas um fã do maior herói de Gotham, não faltam maneiras de comemorar o Dia do Batman de 2024.