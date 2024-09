Diana Taurasi, do Mercury, emocionada em possível jogo final em casa

PHOENIX — Quando o técnico do Mercury, Nate Tibbetts, caminhou pela lateral até onde Diana Taurasi estava sentada no final do quarto período da derrota de quinta-feira à noite por 89 a 70 para o Seattle Storm, ele teve que contar com a ajuda de Brittney Griner, Natasha Cloud e Sophie Cunningham para convencer a maior artilheira de todos os tempos da WNBA a voltar para o que poderia ser o último jogo em casa de sua ilustre carreira.

Finalmente, o quarteto, junto com a ajuda de uma multidão lotada gritando “DT”, convenceu Taurasi, 42, a fazer uma chamada de cortina. O plano era que ela não jogasse no quarto final, mas com 3:11 restantes, a única jogadora da WNBA a marcar 10.000 pontos na carreira entrou no jogo no Footprint Center com uma ovação de pé. Ela reconheceu a resposta dos fãs com acenos e palmas enquanto os gritos de “mais um ano” ecoavam por toda a arena.

Então, seis segundos depois, Taurasi foi substituída e, possivelmente pela última vez, saiu da quadra onde jogou 261 partidas, marcou 5.156 pontos, deu 1.137 assistências, pegou 1.040 rebotes e fez 678 cestas de três pontos.

Ela abraçou Tibbetts e, enquanto voltava para o banco, parou para abraçar e beijar seus pais, Mario e Lily Taurasi, que estavam sentados na quadra, antes de abraçar cada companheiro de equipe até chegar ao final do banco.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Se foi a última vez que ela jogou na frente da torcida local que a aplaudiu desde que foi escolhida como número 1 pelo Mercury em 2004, ainda não se sabe. Ainda há basquete para ser jogado. Phoenix viaja para Minnesota para uma série de playoffs melhor de três começando no domingo contra o Lynx. Além de um potencial terceiro jogo no Arizona, Taurasi não tem certeza se quinta-feira foi, de fato, seu último jogo em casa.

“Acho que quando a temporada acabar, terei uma ideia melhor de como será meu futuro”, disse Taurasi após o jogo.

A noite de quinta-feira, no entanto, tinha todos os ingredientes para uma despedida.

Por semanas, o Mercury lançou uma campanha de mídia social “If this is it…” levando até quinta-feira. Aguardando os fãs no jogo, havia camisas penduradas sobre os assentos em homenagem a Taurasi. Daí em diante, a pompa e circunstância continuaram.

Durante os aquecimentos, Kahleah Copper se juntou a Cloud e Cunningham vestindo camisas Taurasi de várias eras. Todos os três, junto com Griner, vestiram camisas Taurasi durante as apresentações.

Seu ex-técnico da Universidade de Connecticut, Geno Auriemma, fez a viagem para o jogo, assim como as amigas de longa data Sue Bird e Megan Rapinoe. O ex-técnico do Mercury de Taurasi, Corey Gaines, estava presente junto com vários ex-companheiros de time da faculdade e do ensino médio. Seu pequeno grupo de melhores amigos fez a viagem, assim como um grande contingente de familiares e outros amigos.

E Taurasi não tinha ideia de que eles estavam chegando.

A estrela do Mercury, Diana Taurasi, discursou para o público do Footprint Center após o jogo de quinta-feira à noite, dizendo: “Se for a última vez, parece a primeira vez”. Foto AP/Ross D. Franklin

“Todos diziam: ‘Boa sorte esta noite’ e ‘Nos vemos no inverno'”, disse Taurasi.

“Fui me aquecer e vi Corey Gaines, por quem tenho muito respeito. Aprendemos muito com ele. Então, ele foi o primeiro dominó a cair. E, então, conforme o jogo ia acontecendo, eu fiquei tipo, ‘Oh, oh.’ Muitos rostos agradáveis ​​com quem compartilhei muitos momentos ótimos. E vamos partir o pão hoje à noite.”

Por anos, Taurasi disse que não queria uma turnê de despedida e provavelmente iria embora para o proverbial pôr do sol sem muito anúncio de aposentadoria. A preparação e a atenção durante a noite — Tibbetts disse antes do jogo que o objetivo era tornar a noite o mais especial possível para Taurasi — foram “muitas”, disse Taurasi, especialmente com uma série de playoffs no horizonte.

“Mas você não pode parar e pensar e relembrar e pensar se é a última vez que andou por aquele túnel, a última vez que vestiu aquela camisa em casa, eu simplesmente tive tantas memórias ótimas neste prédio”, ela disse. “Esta cidade é simplesmente inigualável para mim.

“É o lar agora e é muito legal ver crianças que começaram a vir em 2004 e agora estão casadas, têm famílias, são donas de negócios. Você as viu crescer e elas me viram, meio que, crescer e isso tem sido muito legal.”

Enquanto os fãs na multidão choravam quando o último jogo em casa da temporada regular terminou, Taurasi disse que não queria reprimir seus sentimentos. Ela não iria lutar contra um sentimento ou tentar se sentir de uma certa maneira.

“Eu meio que absorvi tudo”, ela disse. “Eu estava tentando me concentrar um pouco no jogo também, mas são apenas muitas memórias que passam pela sua mente — as boas, as ruins — e, mais do que tudo, apenas muito grata por ter pessoas realmente boas ao meu redor durante toda a minha carreira e daqui para frente.

“Essa é a única coisa que eu penso. São os mesmos rostos há 20 anos e isso é tão bom quanto a camisa há 20 anos.”

De muitas maneiras, o jogo foi inconsequente. Ambas as equipes tiveram suas sementes e cronogramas de playoffs solidificados pelo início do jogo. Tibbetts disse durante sua entrevista coletiva pós-jogo que suas rotações eram evidências de que derrotar o Storm não era a prioridade. Ele só queria que o Phoenix passasse pelo jogo saudável.

Era tudo sobre Taurasi.

Ela jogou 18 minutos e terminou com nove pontos, duas assistências e um rebote, marcando todos os seus pontos em cestas de 3 pontos. Ela marcou os primeiros pontos do Phoenix com 7:08 restantes no primeiro quarto e então acertou mais 3 no minuto final do primeiro. Seus pontos finais vieram no início do segundo quarto.

Após o jogo, o Mercury exibiu um pequeno vídeo de amigos, familiares e companheiros de equipe lendo uma carta para Taurasi, e então Taurasi falou para a multidão. Ela disse que quando chegou ao Arizona em 2004, ela “meio que sabia” que ficaria em Phoenix por um longo tempo. Quando ela tentou encerrar seu discurso, ela começou a dizer: “Se esta for a última vez…” e foi interrompida com cânticos de “mais um ano”.

No final, ela concluiu: “Se foi a última vez, pareceu a primeira vez.”

No vestiário após o jogo, Taurasi fez uma breve avaliação de seu futuro em uma conversa com Griner.

“Eu estava falando com BG e eu disse, ‘Ainda há dias em que eu penso, eu ainda poderia fazer isso. Eu ainda quero jogar basquete’, e então há o outro lado em que há dias em que eu estou rastejando para fora da cama e isso é, eu acho, uma luta que você tem quando chega a esse ponto da sua carreira”, disse Taurasi. “Você tem que fazer muito para conseguir voltar à quadra e é agridoce de muitas maneiras.”

Neste ponto, esses dias são 50/50, disse Taurasi. Não importa o quão bem ela se sinta nos dias bons ou o quão mal ela se sinta nos dias ruins, Taurasi, mãe de dois filhos, sabe que é hora de olhar para o quadro geral ao pensar sobre seu futuro no basquete.

“Tenho que dar um passo para trás e pensar sobre o que vem a seguir no meu futuro também”, ela disse. “Tenho que pensar na minha família. Então, assim que vencermos este campeonato, esta decisão virá rápido.”