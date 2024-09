Diana Taurasi não quer tomar decisão ‘precipitada’ sobre o futuro

No que pode ter sido o último jogo de Diana Taurasi em sua cidade natal, Los Angeles, seu Mercury venceu uma partida acirrada na terça-feira à noite, na qual a veterana do Phoenix Brittney Griner e a novata do Sparks Rickea Jackson foram expulsas.

As emoções estavam à flor da pele em um confronto que não significou nada em termos de classificação. Com a vitória por 85-81, o Mercury melhorou para 19-20, mas já tinha a semente nº 7 do playoff garantida.

O Sparks, agora com 7-32, foi eliminado da disputa dos playoffs na semana passada.

Ainda assim, a rivalidade de longa data entre Phoenix e Los Angeles sempre parece ser quente, mesmo quando as apostas não são altas. Taurasi, 42, jogou 20 temporadas dela com o Mercury.

Depois de registrar 13 pontos, 5 assistências e 3 rebotes contra o Sparks, perguntaram a ela se tinha certeza de que esta temporada “era a melhor” para ela.

“Não sei”, disse Taurasi, que estudou na Don Lugo High School em Chino, Califórnia, e jogou em jogos da WNBA e participou de competições da NBA na Crypto.com Arena, antiga Staples Center, por muitos anos. “As últimas semanas foram um pouco estressantes para mim. Não quero tomar nenhuma decisão emocional ou precipitada. Sei que o fim está próximo. Quando isso vai acontecer, não sei.

“Eu sempre fui uma pessoa que se concentra apenas no que vem a seguir. E isso é praticar amanhã e depois [versus] Seattle na quinta-feira. Acho que quando a temporada acabar, vou refletir e receber conselhos das pessoas que estão mais próximas do meu coração.”

O Mercury vem divulgando o jogo final da temporada regular de quinta-feira contra o visitante Storm com o slogan: “Se for isso…” — caso seja de fato a última chance de ver Taurasi na arena do centro de Phoenix, onde ela atua há duas décadas.

Taurasi não está pronta para dizer isso, e ela aprecia que Mercury não tenha pedido que ela se comprometesse de nenhuma maneira.

“Especialmente quando você está em algum lugar há 20 anos… Sou grato por isso [we’re] capaz de ter essas conversas e me deixar realmente fazer do jeito que eu quero”, ela disse. “Eu conversei com muitas pessoas, e alguém uma vez me disse, ‘Você não pode escolher seu final às vezes.’ Então, quando acaba, acaba. Tem sido uma jornada divertida.”

Considerando que nem Phoenix nem Seattle, que está bloqueado na semente nº 5, terão algo em jogo na quinta-feira, não é certo o quanto qualquer um dos titulares do Phoenix jogará. O Mercury então enfrentará o semente nº 2 Minnesota nos playoffs que começam no domingo.

O Lynx sediará os dois primeiros jogos da série melhor de três, então o Phoenix terá que vencer pelo menos uma vez em Minneapolis para garantir um jogo de playoff em casa.

Quanto a Griner — que se juntou a Taurasi para vencer o campeonato da WNBA de 2014 e medalhas de ouro olímpicas pela equipe dos EUA em 2016, 2021 e 2024 — sua noite terminou na terça-feira.

Com 18,1 segundos restantes no segundo quarto e o Mercury na linha de falta, Griner e Jackson tiveram uma altercação enquanto pegavam posição de rebote. Eles trocaram palavras e se envolveram em uma breve briga antes de serem separados e então ejetados.

Sophie Cunningham, do Mercury, e Crystal Dangerfield, do Sparks, também receberam faltas técnicas após o incidente.

Tanto o técnico do Phoenix, Nate Tibbetts, quanto o técnico do Los Angeles, Curt Miller, disseram que não tinham certeza do que ocorreu entre Griner e Jackson e precisariam assistir ao filme. Espera-se que a WNBA também analise o filme.

“Tudo aconteceu tão rápido”, disse Miller. “Minhas palavras iniciais para Rickea foram: ‘Aguente firme’. Ainda não tive muita interação com ela. Vamos ver exatamente o que aconteceu.”