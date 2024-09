Diddy apresenta moção de emergência para anular sentença de inadimplência de US$ 100 milhões

Diddy está lutando contra a enorme sentença de inadimplência de US$ 100 milhões movida contra ele esta semana… alegando que nunca recebeu uma cópia do processo – e, mesmo que tivesse, o prazo de prescrição expirou anos atrás.

O polêmico magnata da música apresentou uma moção de emergência para anular o julgamento massivo na quinta-feira… dizendo que o demandante, Derrick Lee Cardello-Smith , nunca o apresentou a uma ação judicial – e ele não sabia que teria que lidar com o assunto até que os meios de comunicação começaram a noticiar o julgamento.

Vale a pena notar… Os advogados de Diddy não estão apenas tentando fazer com que o caso seja arquivado por não atendê-lo adequadamente – eles estão negando de todo o coração todas as irregularidades. Eles dizem que “as alegações aparentemente implausíveis são completamente fabricadas”.

Mesmo que as alegações fossem verdadeiras – o que, novamente, os advogados de Diddy dizem que não são – eles dizem que o prazo de prescrição expirou há quase 17 anos.

A equipe de Diddy também está classificando o processo como frívolo… porque dizem que o homem que o abriu é um estuprador condenado que está mentindo sobre todas as acusações do processo. Eles também afirmam que ele tem um histórico de entrar com ações judiciais que os tribunais consideram frívolas.