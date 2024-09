Diddy cobra ações judiciais e continua afundando: outra mulher o acusa de agressão sexual e paternidade

Sean Combstambém conhecido como Diddy, é uma figura altamente influente na indústria musical, reconhecido por seu trabalho como rapper, produtor e empresário. Nascido em 4 de novembro de 1969, na cidade de Nova York, ganhou fama na década de 1990 com sua gravadora Bad Boy Recordsque lançou a carreira de vários artistas proeminentes, incluindo O Notório BIG, Faith Evans e Mase.

Sim, ele ganhou vários prêmios, incluindo vários Grammys, e é conhecido por seu estilo distinto que mistura hip-hop com R&B. Além da música, Diddy é um empresário experiente, envolvido em vários empreendimentos, incluindo moda (Sean John), produção de filmes e sua própria marca de vodca, Ciroc. Ele também se interessou por atuar e apresentou vários projetos de televisão.

Vídeo de Diddy momentos antes da prisão em Nova York parecendo presunçoso

Mas apesar de seu sucesso, Combs enfrentou inúmeras controvérsias e questões legais ao longo de sua carreira, incluindo alegações de agressão sexual e envolvimento em diversos processos judiciais. A sua complexa vida pessoal, marcada por relacionamentos de alto nível e pelo escrutínio público, manteve-o sob os holofotes da mídia durante décadas.

Mais recentemente, ele foi atingido por outro processo sériodesta vez alegando agressão sexual. Em ação judicial obtida pelo TMZ, uma mulher identificada apenas como Jane Doe afirma que Diddy a agrediu repetidamente durante um período de quatro anos depois que eles se conheceram em 2020. De acordo com as alegações, o relacionamento deles começou durante as férias luxuosas que ele ofereceu a ela, mas rapidamente escureceu. Ela afirma que Diddy a engravidou, mas infelizmente, ela sofreu um aborto espontâneo. Seu advogado, Joseph L. Ciaccio, a representa neste caso preocupante.

Novas alegações incluem gravidez e aborto espontâneo

O processo revela que Jane Doe visitou Combs em suas casas em Los Angeles, Nova York e Miami entre 2021 e 2022. No entanto, os encontros foram tudo menos consensuais, já que ela alega que Diddy usou “linguagem coercitiva e de assédio” para convencê-la a vir. É relatado que ele frequentemente enviava motoristas para intimidá-la e fazê-la obedecer, criando um padrão de controle e medo.

A mulher descreveu o impacto físico que essas experiências tiveram sobre ela, alegando que acordou com hematomas e até uma marca de mordida no pé na primavera de 2022. Ela também relatou um incidente angustiante em julho de 2022, onde ela alega que Diddy misturou suas bebidas com drogasfazendo-a desmaiar. Após este incidente, ela descobriu que estava grávida, mas foi supostamente pressionada pelos associados de Diddy a fazer um aborto antes de sofrer o aborto espontâneo.

Em uma reviravolta arrepiante, ela afirma que Diddy continuou a contatá-la até julho de 2024deixando-a se sentindo insegura e com medo. Segundo ela, ele até rastreou sua localização e monitorou suas conversas, garantindo que ela permanecesse em silêncio sobre o suposto abuso.

Agora, Jane Doe está buscando indenização não especificada pelos traumas e ferimentos físicos que sofreu. À medida que Diddy continua a enfrentar crescentes desafios legais, este último processo aumenta a complexidade das suas lutas contínuas e levanta sérias questões sobre o seu comportamento.