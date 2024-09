Diddy colocado sob vigilância rotineira de suicídio no Centro de Detenção Metropolitano

Diddy foi colocado sob vigilância de suicídio no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York… mas ele não é suicida, pelo menos de acordo com seu advogado.

Advogado de Diddy, Marc Agnifilo diz ao TMZ … a diretriz de vigilância de suicídio emitida por funcionários do MDC era apenas uma medida de rotina para “novos presidiários de alto perfil”.

Agnifilo observou que passou 6 horas na quinta-feira com Diddy na prisão federal e que o magnata da música que se tornou réu criminal “não era de todo suicida”. Na verdade, diz Agnifilo, Diddy era “forte, saudável, confiante e focado na defesa”.

Diddy foi mantido sob custódia desde então, enquanto Agnifilo e sua equipe de advogados lutam para tirá-lo de lá. Mas, dois juízes negou os pedidos de fiança de Diddy apoiando os promotores federais que afirmam que o CEO da Bad Boy Entertainment interferiu nas testemunhas do caso, ao mesmo tempo que representava um perigo para a comunidade.

Quanto ao MDC do Brooklyn… é considerado uma prisão notória, com prisioneiros vivendo em condições doentias. Na última audiência de fiança, Agnifilo pediu ao tribunal que transferisse Diddy para o Centro Correcional do Condado de Essex, em Newark, Nova Jersey. O assunto está atualmente em análise.