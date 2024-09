Diddy comendo normalmente na prisão, sem medo de veneno, apesar dos relatos

O negócio é o seguinte: vários meios de comunicação relataram que Diddy parou de comer atrás das grades porque está paranóico com a possibilidade de alguém envenenar sua comida no notório MDC Brooklyn, em Nova York.

Diddy está atualmente preso no Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn… com dois juízes diferentes negando-lhe fiança na semana passada, apesar do enorme pacote de US$ 50 milhões e da oferta de segurança que seus advogados ofereceram para garantir que ele comparecesse ao julgamento.