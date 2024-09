Diddy de bom humor fumando e conversando com fã dias antes da prisão

TMZ. com

Antes de sua prisão na noite de segunda-feira, Diddy percorreu as ruas de Nova York e interagiu com os fãs… dias antes de acabar sob custódia federal.

Confira… Diddy fuma ao lado de um fã, chamado Chris Dayes (Christian Daigle) enquanto ouve uma música no celular. Diddy, usando óculos escuros, um boné de beisebol e um Príncipe moletom, parece totalmente em paz… embora uma acusação do grande júri paire sobre sua cabeça naquele momento.

O informante disse ao TMZ… o encontro com os fãs ocorreu na noite de 9 de setembro, quando Chris abordou o magnata da música para se apresentar como um potencial novo artista.

Disseram-nos que Diddy respeitou a confiança do cara e o convidou para tocar uma de suas músicas… aproveitando o tempo para vibrar e ouvir a faixa de Chris.

O informante diz que Diddy ficou impressionado com o talento de Chris… e observou que provavelmente o teria contratado se as circunstâncias fossem diferentes – sugerindo seus problemas legais, que aumentaram com uma prisão e uma acusação não selada esta semana.