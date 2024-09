Diddy é processado por mulher que alega que ele a estuprou e registrou abuso sexual

Diddy e um amigo estuprou violentamente uma mulher no estúdio Bad Boy Records, na cidade de Nova York, e gravou o abuso sexual em vídeo… pelo menos de acordo com um novo processo.

Uma mulher chamada Thalia Graves está processando Diddy, alegando que ela teve pensamentos suicidas desde que Diddy e seu chefe de segurança José Sherman estuprou-a violentamente em 2001… de acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ.

Em seu processo, Graves afirma que ela tinha 25 anos e estava namorando um dos funcionários de Diddy quando ele a atraiu para uma reunião apenas com ele e Sherman, onde ela diz que eles a sequestraram e lhe deram uma bebida “provavelmente misturada com uma droga que eventualmente fez com que ela perdesse brevemente a consciência.”