Diddy foi atingido com sentença à revelia de US$ 100 milhões em caso de agressão sexual

Diddy acabou de trazer um L ENORME em um processo de agressão sexual que ele rejeitou, porque um juiz acabou de acertá-lo com uma sentença à revelia de US $ 100 MILHÕES.

Segundo a ação, os 2 estavam bebendo e fumando maconha na festa e ficaram nus com um monte de mulheres. Cardello-Smith diz que estava fazendo sexo oral em uma mulher quando sentiu uma mão masculina em sua nádega esquerda – ele diz que era a mão de Diddy. Pouco tempo depois, ele diz que Diddy lhe ofereceu uma bebida, que foi fortificada e ele desmaiou.

Horas depois, Cardello-Smith afirma que acordou e viu Diddy fazendo sexo com uma mulher, e Diddy supostamente disse a ele: “Eu fiz isso com você também”.

Cardello-Smith processou em US$ 100 milhões, mas de acordo com documentos legais, parece que Diddy não apresentou resposta à reclamação. Uma audiência para um julgamento à revelia foi marcada para segunda-feira, mas nenhum sinal de Diddy. Então, o juiz deu a Cardello-Smith o que ele queria: US$ 100 milhões.