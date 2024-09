Diddy Grande Júri ouve depoimento de trabalhadora do sexo, novas acusações são possíveis

DiddyO grande júri ainda está investigando as acusações contra ele… ouvindo pelo menos mais uma trabalhadora do sexo sobre seu suposto relacionamento com o magnata, e é possível que isso leve a novas acusações.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… o grande júri ainda está reunido e esta semana ouviu o depoimento de um acompanhante masculino que disse ter interagido com Diddy no passado.

Fomos informados de que o depoimento cobriu a suposta divulgação de Diddy à escolta e sua disposição em participar de um “Freak Off”.

Nossas fontes dizem que o depoimento do grande júri também se concentrou nas viagens… incluindo se Diddy já havia transportado a escolta através das fronteiras estaduais ou para outro país.

Eles também perguntaram sobre supostos pagamentos feitos à escolta… especificamente se tais pagamentos foram feitos em dinheiro ou por transferência bancária.

Ouvimos de várias fontes… a razão pela qual o grande júri ainda está se reunindo é porque os promotores podem tentar apresentar acusações adicionais em uma acusação substitutiva contra Diddy.

Agora, uma fonte próxima de Diddy nos diz: “Ele está focado nos fatos e preparando sua defesa. Ele mantém sua inocência dessas acusações.”

As trabalhadoras do sexo aparentemente despertaram o interesse dos federais nos últimos dias. Como dissemos a vocês, outro profissional do sexo conversou com investigadores federais no início desta semana… detalhando um suposto encontro sexual com Diddy e outra mulher – e, entregando uma suposta fita de sexo para os federais.



USAO Distrito Sul de Nova York

Conhecíamos o procurador dos EUA Damião Williams ainda estava investigando o caso de Diddy para potencialmente adicionar acusações. Lembre-se, quando anunciando a acusação contra Diddy, Williams foi questionado se mais acusações poderiam ser feitas relacionadas ao caso… e ele “não estava tirando nada da mesa”.

Como você sabe, Diddy já se declarou inocente a acusações de tráfico sexual, sequestro e extorsão… e atualmente ele está detido sem fiança em um a notória prisão de Nova York.



16/09/24

