Diddy indiciado por tráfico sexual e acusações de extorsão

De acordo com a acusação, de 2008 até ao presente, membros da empresa Combs alegadamente envolvidos em tráfico sexual, trabalho forçado, transporte interestadual para fins de prostituição, coerção e aliciamento para se envolver em prostituição, crimes relacionados com narcóticos, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça.

De acordo com a acusação, o objetivo da empresa Combs era operar um negócio global nos setores de mídia, entretenimento e estilo de vida. O objectivo também inclui preservar o poder de Diddy e satisfazer os seus desejos pessoais, especialmente em relação à sua gratificação sexual, nomeadamente através da exploração de mulheres e da utilização de profissionais do sexo comercial.

TMZ contou a história … Diddy foi preso na noite de segunda-feira no hotel Park Hyatt, no centro de Manhattan, onde estava hospedado. Fontes policiais disseram ao TMZ que a prisão deveria ocorrer na terça-feira, mas algo aconteceu para acelerá-la.

Aubrey O’Dayque teve um relacionamento contencioso com Diddy durante as filmagens de “Making the Band”, disse ao TMZ: “Nunca pensei que veria esse dia. Todos nós enterramos isso dentro de nós para podermos continuar. E não só eu , mas vítimas que você nem conhece ainda, estamos todos processando como esse tipo de reivindicação pode realmente parecer agora. Cada conversa que tive com as vítimas ontem à noite foi além de qualquer mudança em todos os níveis.