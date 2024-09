Diddy, Kim Richards, Pittsburgh Steelers

Diddy está enfrentando um novo processo por agressão sexual, Kim Richards está brigando com Kyle Richards por causa de um controle psicológico, e os Pittsburgh Steelers têm uma controvérsia sobre o quarterback se formando… tudo isso no TMZ TV Hot Takes de hoje.

TMZ ao vivo

TMZ. com

O primeiro é “TMZ Live”, Harvey dar Carlos desfazer o novo processo contra Diddy, no qual ele é acusado de engravidar uma mulher que afirma tê-la abusado sexualmente diversas vezes.

TMZ é televisão

TMZ. com

Enquanto isso, no “TMZ on TV”, nossa equipe reage ao fato de Kim ser colocada em uma prisão psicológica e entrar em uma discussão acalorada com Kyle.