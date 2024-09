Diddy Miami Bash apresentando buffet de mulher nua, fotos ressurgidas em 2004

Não é nenhuma surpresa DiddyAs festas lendárias de Annie atraíram uma multidão repleta de estrelas – e agora, um novo lote de fotos de duas décadas atrás apareceu, mostrando o quão selvagens suas festas costumavam ser.

Grandes nomes como Smith, Diana Ross dar Owen Wilson visite a festa de Diddy em Miami, co-organizada por MAC, Hennessy e Microsoft em 2004 – e como você pode ver, as coisas estavam longe de ser PG – com uma mulher nua servindo como peça central de um prato de comida.

Apesar da configuração atrevida, os convidados parecem imperturbáveis ​​– beliscando casualmente a senhora nua.

Aqui está uma realidade na cena das celebridades de 2004… essa exibição meio nua na verdade era comum.

Diddy, com apenas 34 anos na época, era claramente a vida da festa, no centro das fotos, conversando com seus convidados famosos – sem saber que suas supostas atividades ilegais o alcançariam anos depois.

É claro que aquela festa em Miami foi totalmente inofensiva em comparação com a descrição dos promotores federais das infames reuniões de “aberração” de Diddy – que examinamos no novo documento do TMZ, “The Downfall of Diddy: The Indictment”, lançado hoje à noite em Tubi.

Como informamos, os partidos de Diddy estão na frente e no centro do governo federal acusação por tráfico sexual, sequestro e extorsão.