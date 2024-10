Diddy monta nova equipe jurídica dos sonhos para a terceira tentativa de fiança

Diddy está mais uma vez tentando ser libertado sob fiança, 2 semanas depois de ter sido preso… e fomos informados de que ele está construindo uma equipe jurídica poderosa para tentar tornar isso realidade.

Novos documentos judiciais mostram que o advogado do magnata do rap entrou com uma ação para apelar da ordem mais recente negando-lhe a fiança… o recurso será sua terceira tentativa formal de garantir sua libertação da prisão enquanto aguarda o julgamento.

Fontes próximas a Diddy disseram ao TMZ… o rapper contratou mais 2 advogados – Anthony Rico dar Alexandra Shapiro – à equipe jurídica que trabalha em seu caso criminal altamente divulgado. (Para quem está se perguntando, Alexandra é não relacionado ao famoso advogado de defesa Robert Shapiro).

Disseram-nos que Tony é conhecido como um dos melhores advogados judiciais do país, e Alexandra foi considerada uma das melhores advogadas de apelação que atuam atualmente. Parece que Diddy está construindo seu próprio time dos sonhos.

TMZ contou a história … Diddy estava preso por agentes federais em Midtown Manhattan, no hotel Park Hyatt New York, em setembro. 16 anos e foi processado no dia seguinte em tribunal, onde foi cobrado com tráfico sexual, conspiração de extorsão e transporte para se envolver em prostituição.



A prisão de Diddy ocorreu 6 meses depois de agentes federais invadiu suas casas em Los Angeles e Miami em conexão com uma investigação de tráfico sexual.

O pai de 7 filhos negou as diversas acusações levantadas contra ele neste caso e em diversas ações cíveis.

O rapper passou a declarar-se inocente às acusações, com seu advogado, Marc Agnifilodeclarando posteriormente que o produtor musical é “um homem inocente, sem nada a esconder”.

Diddy foi fiança negada … apesar do advogado do A-lister ter prometido que Diddy pagaria uma fiança de US$ 50 milhões e teria nenhuma visitante feminina – fora da família – se o tribunal lhe permitisse residir em sua casa em Miami enquanto aguardava o julgamento.