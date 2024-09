Diddy negou fiança na audiência de apelação

DiddySua luta para sair da prisão encontrou um obstáculo… porque depois de chegar hoje ao tribunal para apelar da decisão de um juiz, ele não deveria ser libertado sob fiança, ele voltou para o centro de detenção.

O magnata do rap chegou a um tribunal federal na cidade de Nova York na quarta-feira… onde seus filhos, cristão dar Justinosaiu para apoiar seu pai – embora, no final das contas, o juiz do caso tenha decidido não conceder fiança a Diddy.



Juiz Distrital dos EUA André Carter – depois de ouvir os argumentos dos advogados – disse que estava recusando o pedido porque “o governo provou que o réu é um perigo. O pacote de fiança é insuficiente mesmo em caso de risco de fuga”.

Procurador Assistente dos EUA Emily Johnson mencionou os “Freak Offs” – festas de sexo que Diddy organizava. Ela alegou que ele filmou pessoas fazendo sexo com acompanhantes masculinos, em parte para usar como chantagem.



Johnson diz que essas vítimas alegam que ele as drogou e depois usou as fitas que gravou para extorquir também. Diddy negou categoricamente essas alegações.

Ela diz que um desses incidentes ocorreu em 5 de março de 2016, quando Diddy supostamente tentou forçar uma mulher a fazer sexo com um acompanhante… após o que ela diz que Diddy perseguiu o indivíduo vestindo apenas uma toalha – referindo-se claramente ao vídeo viral de Diddy batendo Cássia.

O promotor disse que este suposto incidente com Cassie prova que Diddy não pode ser levado a sério… e promete que a meia dúzia de profissionais do sexo supostamente ligadas ao caso que descobriram é a “ponta do iceberg”.

Johnson também fez alegações sobre uma série de supostas ações retaliatórias… alegando que as cabeças das vítimas foram batidas nas janelas dos carros para coagi-las a participar.

AUSA Johnson acrescenta o interesse do estado nas armas que eles supostamente encontraram com seus números de série removidos… dizendo que não se trata de segurança, mas de “periculosidade”. Ela argumentou que Diddy não deveria ser libertado sob fiança porque ele supostamente procurou pessoas envolvidas no caso inúmeras vezes – incluindo o cantor Amanhecer Harper cerca de 128 vezes.

O advogado de Diddy, Marc Agnifiloentão apresentou sua refutação… apresentando o plano proposto a partir dos documentos legais que eles apresentaram hoje cedo.

Como dissemos a você… a estrela – quem é atualmente preso no MDC Brooklynantigo lar de várias estrelas notórias – colocou seu fiança em recurso por escrito hoje cedo… propondo que ele retorne para sua casa em Miami sob a condição de restringir severamente as pessoas que podem visitá-lo.

Ele diz que sua equipe de segurança – Sage Intelligence – entregará registros de visitantes todas as noites ao governo para mostrar exatamente quem ele está contatando… e, especificamente, ele se ofereceu para restringir visitantes do sexo feminino – com exceção de familiares ou mães de seus filhos.

Diddy também promete que não entrará em contato com membros conhecidos do grande júri. Na verdade, seus advogados dizem que ele nem terá celular, então não poderá entrar em contato com ninguém.



Quanto ao valor que ele está oferecendo, Diddy está mantendo seu pacote de fiança de US$ 50 milhões, garantido por sua residência em Miami e pela casa de sua mãe.

Seus advogados argumentaram que Diddy desistiu voluntariamente de seu passaporte, seus familiares desistiram de seus passaportes e ele entregou uma carta de intenções para vender seu avião… então, Diddy não está planejando fugir do tribunal, afirmam eles.

Quanto aos funcionários, Agnifilo diz que todos cuidam de suas finanças na Califórnia… então, ninguém entra e sai de casa. Quando se trata do vídeo de Diddy agredindo Cassie, Agnifilo disse que Diddy tinha um histórico de dependência de drogas, o que contribuiu para o incidente.

Agnifilo também mencionou o governador Andrew Cuomo durante seu mandato… dizendo que ele se envolveu em conduta semelhante à de Diddy e não foi processado. Cuomo foi acusado de assédio sexual por cerca de uma dúzia de mulheres.

Os promotores expuseram seu caso para manter Diddy na prisão sem fiança… dizendo que temem que ele intimidasse testemunhas e obstruísse ainda mais o caso se ele fosse libertado sob fiança. O estado também está preocupado que Diddy seja um risco de fuga por causa de seus enormes recursos financeiros.