Diddy oferece US$ 50 milhões para ser libertado sob fiança

Sean “Diddy” Pentes quer muito sair da prisão federal… ele propôs um pacote de US$ 50 milhões para garantir sua libertação sob fiança até o início do julgamento.

A equipe de Diddy apresentou a oferta ao tribunal federal, e é uma oferta impressionante em termos dos ativos que ele está disposto a arriscar. De acordo com os documentos, Diddy diz que sua mansão em Star Island, em Miami, seria oferecida como garantia… no valor de US$ 48 milhões, e a casa de sua mãe em Miami cobriria os US$ 2 milhões restantes.