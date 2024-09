Diddy pede ao juiz que rejeite o processo de agressão sexual e cita prazo de prescrição

Os advogados do magnata do rap Bad Boy Entertainment e Daddy’s House Recording enviaram uma carta em resposta a Cristal McKinneyO processo de agressão sexual de … dizendo que as reivindicações da Lei de Proteção às Vítimas de Violência Motivada por Gênero expiraram em 2010, sete anos depois que McKinney alegou que Diddy a agrediu.