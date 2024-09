Diddy preso no MDC Brooklyn, ex-casa de R. Kelly, Michael Cohen e Fetty Wap

Na esteira do juiz que ordenou que Diddy fosse detido sem fiança os federais o enviaram para fora do tribunal federal de Lower Manhattan e para o Centro de Detenção Metropolitano no Brooklyn… uma instalação famosa por suas condições brutais, às vezes fatais.

O plano de refeições do MDC tem opções de jantar com refeições como peru assado ou tofu com arroz, batata cozida, beterraba e pão integral com uma bebida… o que com certeza não é um bom vinho italiano.