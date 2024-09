Diddy previu prisão por causa de festas em entrevista ressurgida em 1999

Diddy sementes para prever sua própria queda há 25 anos, falando abertamente sobre as festas selvagens que ele adorava dar – muito antes de sua recente prisão e acusação na semana passada.

Em uma entrevista que ressurgiu em 1999, Diddy deixou claro que o objetivo de suas festas era apenas se divertir, e ele estava determinado a mantê-las funcionando – com permissão ou não – apesar das autoridades tentarem impedi-lo ou até mesmo prendê-lo. .

“Eles vão desligá-los. Provavelmente vão me prender, fazer todo tipo de coisas malucas só porque queremos nos divertir”, disse ele na época, enquanto… pic.twitter.com/eLRjBAAwrN

Em 1999, Sean “Diddy” Combs conversou com o ET sobre o tipo de festa que ele gosta de dar.

Diddy disse ao ET: “Eles vão desligá-los. Provavelmente vão me prender, fazendo todo tipo de coisas malucas só porque queremos nos divertir”.

Ele também compartilhou seus pensamentos sobre por que seus partidos enfrentaram tanta resistência… dizendo que as pessoas tendem a ficar intimidadas quando algo abala seu ambiente habitual – especialmente quando quebra barreiras raciais e geracionais.

No final das contas, Diddy disse que suas festas visavam apenas reunir pessoas de todas as origens. Ele acrescentou que se sentia bem sabendo como dar uma festa matadora, especialmente com pessoas sempre morrendo de vontade de conseguir um convite.