Diddy processado por novo acusador alegando abuso sexual e físico

De acordo com a ação, obtida pelo TMZ… Amanhecer Ricardo diz que foi pega na teia de Diddy como participante de seu programa da MTV de 2004, “Making The Band”, com o CEO da Bad Boy manipulando-a, prometendo avançar em sua carreira de cantora se ela cedesse às suas supostas exigências distorcidas.

Richard disse que durante as audições no set, Diddy chamou as concorrentes de “gordas”, “feias”, “vadias” e “vadias”. Ela disse que Diddy tinha um desdém especial por ela porque ela era jovem e estava animada para trabalhar com uma pessoa tão famosa.