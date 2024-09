Diego Lopes olha para Alexander Volkanovski e dá condições para revanche contra Movsar Evloev

Diego Lopes quer o ouro do UFC — ou pelo menos uma chance de ganhar essa vaga contra uma lenda do esporte.

Lopes marcou a maior vitória de sua carreira no início deste mês no UFC 306, derrotando o desafiante ao título duas vezes Brian Ortega por decisão no Sphere em Las Vegas para subir seis posições e chegar ao 5º lugar no MMA Fighting Global Rankings. No entanto, isso não significa que ele agora esteja interessado em enfrentar o 4º colocado Movsar Evloev, o lutador que deu a Lopes sua derrota mais recente.

Lopes foi competitivo em uma derrota por decisão de última hora para Evloev em maio de 2023, impressionando em sua estreia no UFC. Desde então, ele venceu cinco seguidas com um trio de finalizações e dois bônus pós-luta. Evloev lutou apenas uma vez desde aquela noite, derrotando Arnold Allen por decisão, e ofereceu uma revanche a Lopes no UFC 307 em 5 de outubro, depois que Aljamain Sterling desistiu da luta devido a uma lesão.

“A única possibilidade dessa luta acontecer é se o UFC realmente disser, ‘OK, você luta com ele e vence, e você é o próximo para o cinturão’”, disse Lopes em uma entrevista ao MMA Fighting. “Essa é a única maneira dessa luta acontecer no momento, e eu quero um camp completo. É muito fácil para ele me desafiar sabendo que eu lutei há apenas duas semanas. Eu o tenho desafiado várias vezes para lutar com um camp completo, e ele nunca quis isso. A possibilidade de eu aceitar essa luta agora ou lutar com ele em cima da hora é zero.”

O título peso-pena do UFC estará em jogo no dia 26 de outubro, quando Max Holloway desafiará Ilia Topuria em Abu Dhabi, e Lopes reafirmou que ser o lutador reserva para a luta principal do UFC 308 é seu plano número 1 no momento.

“Se isso não acontecer, gostaríamos da possibilidade de lutar [Alexander] Volkanovski em dezembro”, disse Lopes. “Ele não gosta de esperar, e eu também não, então essa pode ser uma boa luta. Muita coisa pode acontecer, mas acho que as duas opções mais viáveis ​​para nós agora são ser o lutador reserva em Abu Dhabi, ou lutar contra Volkanovski em dezembro. O UFC está ciente de que estou disponível para [UFC 308]então depende do que eles querem fazer.”

Volkanovski reinou como rei dos penas do UFC de 2019 a 2024, derrotando nomes como Holloway, Ortega, Jose Aldo e “The Korean Zombie” Chan Sung Jung, mas agora perdeu três das últimas quatro. Duas dessas derrotas foram contra o campeão de 155 libras Islam Makhachev, e ele foi nocauteado por Topuria em sua luta mais recente.

Lopes disse que está “disponível e disposto” a enfrentar Volkanovski na luta principal do Fight Night de 14 de dezembro em Tampa, Flórida, ou lutar em uma luta co-principal de cinco rounds no UFC 310, uma semana antes, em Las Vegas.

“A luta com Volk seria muito interessante porque ele mostrou que consegue se adaptar bem ao estilo de todo mundo, principalmente quando seu oponente é mais alto, até lutar com Topuria”, disse Lopes. “Mas acho que também consigo me adaptar bem a caras mais baixos do que eu, então seria uma luta muito interessante.”