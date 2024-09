Diego Lopes reage à decepcionante derrota de Alexa Grasso no UFC 306: ‘Alexa congelou’

Diego Lopes viveu o melhor e o pior da noite de luta no UFC 306.

A luta do próprio desafiante peso-pena não poderia ter sido melhor, pois ele venceu uma decisão unânime convincente sobre o altamente classificado Brian Ortega no card principal de sábado. Infelizmente para Lopes, ele teve que lidar com uma grande decepção, pois uma luta depois ele estava no corner de Alexa Grasso servindo como treinador para sua derrota no campeonato peso-mosca para Valentina Shevchenko.

Grasso perdeu uma decisão apática para Shevchenko, com sua performance ruim trazendo um fim anticlimático para sua trilogia com “Bullet”. Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, Lopes não conseguiu identificar exatamente o que deu errado para sua companheira de equipe.

“Acho que Alexa congelou e não estava na luta hoje à noite”, disse Lopes por meio de um tradutor espanhol. “Valentina também não fez muita coisa. O que ela fez? Ela apenas a levou para o chão e tentou controlá-la lá. Não causou nenhum dano, ela também não fez nada.”

Ficou óbvio pelo comportamento de Lopes que ele silenciou sua própria comemoração na coletiva de imprensa pós-luta após a derrota de Grasso no campeonato. No entanto, não foi só ver o título peso-mosca mudar de mãos que azedou o humor de Lopes.

Anunciado como uma celebração do fim de semana do Dia da Independência do México, o UFC 306 viu vários lutadores nascidos no México caírem, incluindo Daniel Zellhuber, Irene Aldana e a grande favorita Yazmin Jauregui. Lopes adoraria ver seus compatriotas compartilharem seu sucesso.

“Estou um pouco chateado com todos os mexicanos que perderam a luta hoje à noite”, disse Lopes. “Obviamente, estou feliz com minha vitória, mas queria que mais mexicanos vencessem. Mas este é o esporte mais difícil do mundo. Você nem sempre consegue o que quer, então sim, estou um pouco chateado com isso.”

Lopes não se arrepende de ter tido que se apressar para se preparar para a luta pelo título de Grasso depois que sua própria luta terminou e está ansioso para rever o desempenho de Grasso quando a loucura pós-UFC 306 passar.

“Eu realmente quero apoiar todos da minha equipe, então eu me certifiquei de que queria estar lá para Alexa”, disse Lopes. “Infelizmente, não conseguimos a vitória esta noite e eu não pude falar com ela porque fui trazido aqui para todos os meus compromissos com a mídia, mas estou ansioso para falar com ela depois disso.”