Dikembe Mutombo, membro do Hall da Fama, morre de câncer no cérebro aos 58 anos

Dikembe Mutombo, o Hall da Fama, centro agitador que passou grande parte de sua carreira pós-basquete como embaixador do esporte, morreu de câncer no cérebro aos 58 anos, anunciou a NBA na segunda-feira.

“Dikembe Mutombo era simplesmente maior que a vida”, disse o comissário da NBA, Adam Silver, em comunicado. “Na quadra, ele foi um dos maiores bloqueadores e defensores da história da NBA. Fora da quadra, ele dedicou seu coração e alma para ajudar os outros.

“Não havia ninguém mais qualificado do que Dikembe para servir como o primeiro Embaixador Global da NBA. Ele era um humanitário em sua essência. Ele adorava o que o jogo de basquete poderia fazer para causar um impacto positivo nas comunidades, especialmente em sua terra natal, a República Democrática do Congo e por todo o continente africano Tive o privilégio de viajar pelo mundo com Dikembe e ver em primeira mão como a sua generosidade e compaixão elevaram as pessoas. Ele sempre foi acessível nos eventos da NBA ao longo dos anos – com o seu sorriso contagiante e profundo. voz e movimento característico dos dedos que o tornaram querido pelos fãs de basquete de todas as gerações.”

Mutombo, que foi diagnosticado com um tumor cerebral em 2022, jogou 18 temporadas da NBA pelo Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets antes de se aposentar após a temporada 2008-09.

Ele foi o melhor defensor da liga quatro vezes, ganhou três seleções All-NBA e disputou oito All-Star Games. Ele ocupa o 20º lugar em rebotes (12.359) e terminou com 3.289 bloqueios na carreira, atrás de Hakeem Olajuwon (3.830).

Ele seguiu a maioria dos bloqueios com um movimento brincalhão do dedo indicador direito, um gesto que se tornou sua assinatura duradoura e inspirou muitos outros depois dele.

“Sempre que eu bloqueava os arremessos, as pessoas ainda vinham e tentavam me atacar. Então eu costumava balançar a cabeça toda vez que bloqueava o arremesso”, explicou Mutombo certa vez. “Então eu disse, cara, foda-se. Esses caras não estão me ouvindo. Talvez se eu começar a abanar o dedo para eles. E vou te dizer uma coisa, perdi muito dinheiro por causa daquele abanar o dedo, cara. Cometi tantas faltas técnicas, mas nenhum árbitro me expulsaria do jogo.”

Seguindo sua carreira de jogador, ele trabalhou extensivamente em causas beneficentes e humanitárias. Serviu como embaixador do desporto, particularmente no desenvolvimento da Liga Africana de Basquetebol, que completou a sua segunda temporada em 2022.

Mutombo falava nove línguas e fundou a Fundação Dikembe Mutombo em 1997, concentrando-se na melhoria da saúde, da educação e da qualidade de vida da população do Congo. A sua fundação liderou a construção de um hospital com 170 camas em Kinshasa, a capital, e essa instalação tratou quase meio milhão de pessoas, independentemente da sua capacidade de pagar pelos cuidados.

Ele também atuou nos conselhos de muitas organizações, incluindo a Special Olympics International, a Fundação CDC e o Conselho Nacional do Fundo dos EUA para a UNICEF.

“O espírito indomável de Dikembe continua naqueles que ele ajudou e inspirou ao longo de sua vida extraordinária”, disse Silver em seu comunicado. “Sou uma das muitas pessoas cujas vidas foram tocadas pelo grande coração de Dikembe e sentirei muita falta dele. Em nome de toda a família da NBA, envio minhas mais profundas condolências à esposa de Dikembe, Rose, e seus filhos; e a comunidade global do basquete que ele realmente amava e que também o amava.”

A Associated Press contribuiu para este relatório.