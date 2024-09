Diretor do serviço secreto admite que agentes não varreram o campo de golfe antes da tentativa de assassinato

O Serviço Secreto está mais uma vez enfrentando pressão após o diretor interino da agência Ronald Rowe Jr. admitiu que o campo de golfe de West Palm Beach não foi revistado antes da segunda tentativa de assassinato em Donald Trumpa vida.

Rowe – que assumiu o papel mais tarde Kimberly trapaça renunciou após o tiroteio de julho no comício de Trump na Pensilvânia – falou com repórteres na segunda-feira e confessou que uma extensa busca no terreno não foi realizada durante a visita de 45 ao Trump International Golf Club na Flórida no domingo … defendendo que a visita “não foi feita [Trump’s] cronograma oficial.”

Ele acrescentou… “O presidente nem deveria ter ido lá… e então elaboramos um plano de segurança – e esse plano de segurança funcionou.”

O Serviço Secreto tem estado sob um imenso escrutínio neste verão… depois Thomas Matthew Crooks disparou contra o ex-presidente de um telhado no comício do candidato republicano em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho.

A primeira tentativa de assassinato foi descrita como o “pior” fracasso da agência em décadas… portanto, não é surpreendente que muitos estejam clamando por respostas após o 2º suposto assassinotentativa.

Rowe não esclareceu se esse plano “off-the-record” significava que os agentes teriam tempo suficiente para varrer o campo de golfe da Flórida ou não… no entanto, ele elogiou os agentes no local por localizarem o suspeito atirador, que tem desde então foi identificado como Ryan Wesley Routh.

Como o TMZ relatou anteriormente … Agentes do Serviço Secreto observaram um rifle estilo AK espreitando de alguns arbustos … cerca de 400 metros de distância de onde o ex-prez estava dando a tacada inicial.



Reproduzir conteúdo de vídeo





15/09/24

O suspeito – que nunca disparou a arma – supostamente largou o rifle e fugiu em um SUV próximo depois que um agente o avistou e abriu fogo na área. As autoridades disseram que mais tarde descobriram no local um rifle “estilo SKS” carregado com mira telescópica, dois sacos – um deles com comida – e uma câmera digital. Os investigadores acreditam que o suspeito estava à espreita há cerca de 12 horas.

Segundo as autoridades, o rifle em questão tinha um número de série “obliterado e ilegível”.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Routh foi mais tarde parado e preso pelo Departamento do Xerife do Condado de Martin … que realizou a parada de trânsito em uma rodovia da Flórida após receber um alerta do Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com