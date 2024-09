Discos rígidos externos SSD continuam desconectando macOS Sonoma, mas acessíveis no iPhone

Principais conclusões A desconexão de SSDs externos no macOS Sonoma é um problema comum causado por compatibilidade de atualizações, incompatibilidades no sistema de arquivos, problemas de fornecimento de energia ou sistemas de arquivos corrompidos, mas eles funcionam bem em iPhones.

As soluções incluem verificar cabos e portas USB, ajustar as configurações de suspensão do Mac, fazer downgrade para o macOS Ventura, reformatar o SSD para exFAT, redefinir as configurações do sistema, atualizar o macOS ou usar aplicativos de terceiros para reformatação.

Para corrigir o problema, os usuários podem seguir instruções passo a passo para vários métodos, como alterar as configurações da tela de bloqueio, criar um instalador inicializável para o Ventura ou usar os comandos do Utilitário de Disco e do Terminal.

Muitos usuários estão enfrentando um problema em que seu SSD externo funciona perfeitamente em um iPhone, mas não é reconhecido ou acessível em um Mac executando macOS Sonoma. Esse problema pode ser frustrante, especialmente se você depende de armazenamento externo para arquivos importantes. A boa notícia é que você não está sozinho, e há soluções que podem ajudar a resolver esse problema.

Neste artigo, abordaremos as razões por trás desse problema e forneceremos etapas simples e fáceis de seguir para ajudar você a resolvê-lo. Seja você um usuário experiente em tecnologia ou alguém que é novo no macOS, nós o guiaremos por tudo em inglês simples.

Por que as unidades externas se desconectam após a atualização para o Sonoma?

Antes de mergulhar nas soluções, é importante entender os possíveis motivos pelos quais seu SSD externo pode não funcionar no macOS Sonoma, mas funciona bem em um iPhone.

Problemas de compatibilidade de atualização do macOS : Muitos usuários relataram problemas com unidades externas desconectando ou não aparecendo após a atualização para o macOS Sonoma.

Incompatibilidade de versão do APFS : Se a unidade estiver formatada em uma versão do sistema de arquivos APFS que não seja totalmente suportada pelo macOS, isso poderá causar problemas de acesso.

Problemas de fornecimento de energia : Em alguns casos, a unidade não recebe energia suficiente pelas portas USB de um Mac, mas funciona bem em um iPhone, que usa um sistema de gerenciamento de energia diferente.

Sistema de arquivo corrompido: Se o sistema de arquivos no SSD estiver corrompido, o macOS pode não montá-lo corretamente.

Discos rígidos externos são acessíveis no iPhone, mas não no Mac Sonoma✅ Soluções passo a passo

Verifique o cabo USB e as portas:

Às vezes, o problema pode ser tão simples quanto um cabo ou porta com defeito. Tente usar um cabo USB diferente para conectar o SSD externo ao seu Mac. Além disso, tente conectar o SSD em portas USB diferentes no Mac.

Desconecte o SSD do seu Mac.

Use um cabo USB diferente, se disponível.

Conecte o SSD em outra porta USB do seu Mac.

Verifique se o SSD foi detectado.

Alterando as configurações de tela de bloqueio e suspensão

As novas configurações de gerenciamento de energia do macOS Sonoma podem estar fazendo com que as unidades externas se desconectem durante períodos de suspensão ou inatividade. Ajustar as configurações de tela de bloqueio e suspensão pode ajudar a resolver o problema.

Clique no menu Apple e selecione Configurações do sistema .



. Navegar para Tela de bloqueio na barra lateral.

na barra lateral. Procure o Desligar a tela após inatividade opção.

opção. Defina o tempo para Nunca ou para um período mais longo, como 30 minutos, para evitar que o sistema entre no modo de espera muito rápido.

ou para um período mais longo, como 30 minutos, para evitar que o sistema entre no modo de espera muito rápido. No mesmo menu, encontre o Evitar o modo de espera automático quando a tela estiver desligada opção.

opção. Ative esta configuração SOBRE para garantir que o macOS não coloque as unidades externas em hibernação quando o monitor estiver inativo.

para garantir que o macOS não coloque as unidades externas em hibernação quando o monitor estiver inativo. Após fazer essas alterações, reconecte sua unidade externa e verifique se ela permanece conectada e ativa mesmo durante períodos de inatividade.

Este ajuste funcionou para alguns usuários que estavam enfrentando problemas de desconexão após a atualização para o Sonoma.

Reformatação e downgrade para Ventura

Se você estiver enfrentando problemas persistentes com SSDs ou drives externos no macOS Sonoma, fazer downgrade para o macOS Ventura pode ajudar a restaurar a compatibilidade. Veja como reformatar seu sistema e fazer downgrade:

Antes de fazer o downgrade, certifique-se de que todos seus arquivos e dados importantes são copiados para uma unidade externa, iCloud ou outra solução de backup.

iCloud ou outra solução de backup. Usar Máquina do tempo para fazer backup do seu sistema (menu Apple > Ajustes do Sistema > Geral > Time Machine).

para fazer backup do seu sistema (menu Apple > Ajustes do Sistema > Geral > Time Machine). Acesse a página de download do macOS Ventura no site da Apple.

Baixe o instalador do macOS Ventura.

Insira uma unidade USB vazia (pelo menos 16 GB).

Abrir Utilitário de Disco (Aplicativos > Utilitários > Utilitário de Disco) e formate a unidade USB para Mac OS Extended (com diário) e Mapa de partição GUID .

(Aplicativos > Utilitários > Utilitário de Disco) e formate a unidade USB para e . Abra o Terminal e digite o seguinte comando para criar o instalador inicializável:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume

Reinicie o seu Mac e segure o Opção tecla durante a inicialização.

tecla durante a inicialização. Escolha a unidade USB inicializável nas opções de inicialização.

Quando a tela Utilitários do macOS aparecer, escolha Utilitário de Disco .

. Selecione sua unidade interna e clique em Apagar formatando-o como APFS .

formatando-o como . Após apagar, saia do Utilitário de Disco e escolha Reinstale o macOS no menu Utilitários para iniciar a instalação do Ventura.

no menu Utilitários para iniciar a instalação do Ventura. Depois que o macOS Ventura estiver instalado, você pode restaurar seus dados do backup do Time Machine ou transferir seus arquivos manualmente.

Experimente um formato de sistema de arquivo diferente

Um possível problema pode ser o sistema de arquivos usado no SSD. Se a unidade for formatada com uma versão do APFS (Apple File System) que o Mac está tendo dificuldade para lidar, considere reformatar a unidade usando exFATque tem suporte mais universal em todos os dispositivos, incluindo iPhones e Macs.

FAÇA BACKUP DOS SEUS DADOS primeiro acessando o SSD através do seu iPhone.

primeiro acessando o SSD através do seu iPhone. Conecte o SSD ao seu Mac.

Abrir Utilitário de Disco (Aplicativos > Utilitários > Utilitário de Disco).

(Aplicativos > Utilitários > Utilitário de Disco). Selecione o SSD externo na barra lateral.

Clique no botão “ Apagar ” botão e escolha exFAT como o formato do sistema de arquivos.

” botão e escolha como o formato do sistema de arquivos. Clique em “Apagar” para reformatar o SSD.

Redefinir as configurações do sistema macOS (SMC/PRAM)

Às vezes, redefinir as configurações do sistema do seu Mac pode ajudar a resolver problemas de reconhecimento de hardware. Isso inclui redefinir o Controlador de gerenciamento de sistema (SMC) e Carrinho de bebê (parâmetro RAM).

Etapas para redefinir o SMC:

Desligue seu Mac.

Em Macs baseados em Intel: Pressione e segure Shift + Control + Opção no lado esquerdo do teclado, junto com o botão de energia, por 10 segundos. Solte todas as teclas e ligue seu Mac.

no lado esquerdo do teclado, junto com o botão de energia, por 10 segundos. Solte todas as teclas e ligue seu Mac. Para Macs Apple Silicon: desligue o Mac, aguarde 10 segundos e ligue-o novamente.

Etapas para redefinir a PRAM:

Desligue seu Mac.

Ligue-o e pressione e segure imediatamente Opção + Comando + P + R chaves por 20 segundos. Isso redefinirá certas configurações do sistema e pode ajudar com o problema de montagem.

Se o problema começou após a atualização para o macOS Sonoma, o problema pode ser devido a bugs no SO. A Apple geralmente é rápida em lançar atualizações que resolvem problemas de compatibilidade.

Abrir Configurações do sistema > Atualização de software .

> . Verifique se há atualizações ou patches disponíveis.

Instale as atualizações e reinicie o seu Mac.

Alguns usuários descobriram que a Apple está ciente do problema e deve lançar uma correção em atualizações futuras.

Reformatar usando um iPhone e aplicativos de terceiros

Alguns usuários conseguiram gerenciar drives externos reformatando-os por meio de seus iPhones usando aplicativos de terceiros que oferecem suporte ao gerenciamento do sistema de arquivos. Aplicativos como Navegador de arquivos permitir melhor controle sobre dispositivos de armazenamento externo conectados a um iPhone.

Baixe e instale um aplicativo de gerenciamento de arquivos de terceiros (por exemplo, FileBrowser).

Conecte seu SSD ao iPhone.

Use o aplicativo para gerenciar ou reformatar a unidade para um formato compatível com o macOS (exFAT).

Depois que o SSD for reformatado usando o iPhone, ele deverá funcionar perfeitamente em ambos os dispositivos.

Conclusão:

Essas soluções alternativas abordam diferentes causas potenciais de por que seu SSD externo está acessível em um iPhone, mas não no macOS Sonoma. Seja um problema de formatação, gerenciamento de energia ou um bug do macOS, tentar esses métodos deve ajudar a resolver o problema. Se nada funcionar, manter-se atualizado com as correções da Apple ou usar uma ferramenta de reparo de terceiros pode ser a melhor opção.

