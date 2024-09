Discussões do Big 12 para adicionar UConn estagnaram, diz comissário

As conversas da Big 12 sobre a possibilidade de adicionar a UConn como membro estagnaram, disse o comissário Brett Yormark na manhã de quinta-feira.

“Após discussões detalhadas com meus colegas da conferência, juntamente com a liderança da UConn, decidimos em conjunto pausar nossas conversas neste momento”, disse Yormark em uma declaração. “Em vez disso, concentraremos nossa atenção e recursos para inaugurar esta nova era do atletismo universitário.”

No mês passado, autoridades da UConn se encontraram pessoalmente com diretores atléticos da Big 12 em suas reuniões da liga na área de Dallas. A reunião incluiu o diretor atlético David Benedict e o presidente do conselho Daniel Toscano, disseram fontes. Incluiu uma conversa sobre como a UConn investiria no futebol para ser competitiva na Big 12.

Escolhas do editor

O plano para a UConn seria entrar na liga de futebol em 2031 e antes em outros esportes.

Segundo fontes, as negociações estagnaram e acabaram sendo arquivadas por causa do timing. Com a temporada inicial da liga de 16 times em andamento e as escolas enfrentando decisões iminentes no caso da Câmara e descobrindo a divisão da receita, adicionar membros simplesmente não era uma prioridade.

A decisão de arquivar as conversas não é uma grande surpresa. Quando UConn surgiu como parte das conversas no mês passado, uma aura de ceticismo pairava sobre os Huskies potencialmente sendo adicionados.

Na época, a ESPN relatou que alguns votos precisavam ser adicionados para que a liga obtivesse os votos de 12 dos 16 presidentes do Big 12 que seriam necessários para adicionar UConn. Uma fonte resumiu as conversas na época desta forma:

“Há uma grande distância entre as conversas e qualquer coisa que possa acontecer”, disse uma fonte de alto escalão do Big 12.

Os Huskies são há muito cobiçados por Yormark, que vê o basquete universitário como um ativo subvalorizado. A UConn tem a melhor combinação de times de basquete masculino e feminino do país, já que o time masculino venceu os dois últimos campeonatos nacionais. Ela também toca o mercado de Nova York, o que, em teoria, agregaria valor a quaisquer acordos de televisão futuros.

Yormark disse na declaração: “Como comissário, é minha responsabilidade explorar uma variedade de oportunidades de criação de valor em nome do Big 12.”

A Big 12 tem sido considerada a principal liga de basquete do país nas últimas temporadas, o que só teria sido ampliado com a adição dos Huskies.

A UConn joga na Big East desde a temporada 2020-21, depois de jogar na American Athletic Conference de 2013-14 a 2019-20.

Na mesma linha, o Big 12 teve conversas com Gonzaga, mas elas não deram certo.