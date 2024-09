Divulgada a foto do suspeito de tiroteio na escola secundária da Geórgia

A foto do suspeito do tiroteio na escola da Geórgia foi divulgada … e mostra o quão jovem essa pessoa, acusada de matar quatro e ferir mais nove, realmente parece.

O Gabinete do Xerife do Condado de Barrow acaba de divulgar a foto de Colt Cinza … longos cabelos tingidos de loiro tocando seus ombros, sem expressão no rosto.