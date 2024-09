‘Do açúcar à merda’: profissionais reagem à dominação de Merab Dvalishvili sobre Sean O’Malley no UFC 306

Merab Dvalishvili acaba de encerrar o reinado de “Suga” Sean O’Malley.

A máquina de luta agarrada georgiana mostrou todo seu talento no sábado, no evento principal do UFC 306, levando O’Malley ao chão repetidamente durante boa parte da luta de cinco rounds e mantendo a pressão até que a decisão foi lida e ele foi anunciado como o novo campeão peso galo do UFC.

Foi uma performance dominante de Dvalishvili, conhecido por seu cardio sem fim e agressividade ininterrupta, e seus companheiros lutadores não poderiam ter ficado mais impressionados com a forma como ele destronou O’Malley.

O ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo — que estava de olho em uma futura luta com O’Malley — fez a avaliação mais dura da luta, escrevendo nas redes sociais que O’Malley foi “do açúcar à merda!”

O tuíte mais interessante da noite pode ter vindo do desafiante invicto Umar Nurmagomedov, que escreveu que ele e Dvalishvili “precisam” ser os próximos a serem enfrentados.

Veja mais reações da comunidade de luta abaixo.

Papakha Branco vs Papakha Preto

Tem que ser Parabéns @MerabDvalishvil

Agora você é o campeão

Você merece esse cinto

Aproveitar . -Umar Nurmagomedov (@UNmgdv) 15 de setembro de 2024

Merab engraçado pra caramba beijando aquele garoto kkkkk — Terrance McKinney (@twrecks155) 15 de setembro de 2024

É assim que uma luta justa se parece contra o melhor cara do mundo! Nada dessa merda de empilhar baralhos para obter vantagem! #UFC306 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 15 de setembro de 2024

Eu chamo de outra forma, mas parabéns merab, bem lutado — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 15 de setembro de 2024

Porra cara, esses chutes frontais me assustaram por um segundo, parabéns ao Merab, que performance — Terrance McKinney (@twrecks155) 15 de setembro de 2024

Merab está lutando muito inteligentemente até agora. Ele está usando pressão para frente como sempre, no entanto, as fintas e os chutes para preparar seu boxe estão conectando-o às quedas em Omally, e ele está segurando-o muito bem também. Táticas muito inteligentes para Merab #UFCNota — Dominick Cruz (@DominickCruz) 15 de setembro de 2024

Mojob trabalhou duro. Não posso ficar bravo com ele. Respeito — Rampage Jackson (@Rampage4real) 15 de setembro de 2024