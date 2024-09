Dodgers conquistam o título da NL West, adeus na primeira rodada na pós-temporada

LOS ANGELES – O Los Angeles Dodgers venceu o NL West na noite de quinta-feira ao se recuperar para derrotar o segundo colocado San Diego Padres por 7 a 2 com uma explosão de cinco corridas na sétima entrada.

Os Dodgers não conquistavam em casa desde a temporada de 2020, encurtada pela pandemia, quando recortes de papelão substituíram os torcedores nas arquibancadas. A última vez que os torcedores estiveram presentes para um gol decisivo em casa foi em 2018.

Uma multidão com lotação esgotada de 52.433 pessoas, incluindo a estrela aposentada dos Dodgers, Manny Ramirez, lotou o Dodger Stadium para a final da série crucial entre os dois primeiros times da divisão.

Os Dodgers pegaram dois dos três dos Padres e seguiram para o Colorado para um set de três jogos para encerrar a temporada regular.

O título da 11ª divisão em 12 temporadas rendeu-lhes uma despedida no primeiro turno na pós-temporada.

Os Dodgers melhoraram para 95-64 e abrirão os playoffs em 5 de outubro em casa em uma série de divisão melhor de cinco.

Will Smith acertou um home run de duas corridas em Joe Musgrove para iniciar o rali dos Dodgers. Musgrove os manteve sem gols durante seis entradas, enquanto os Padres ganhavam uma vantagem de 2 a 0.

Musgrove desistiu de uma caminhada inicial para Max Muncy. Smith seguiu com um chute de 426 pés para o centro, empatando o jogo em 2-2. Foi o primeiro home run dos Dodgers na série de três jogos.

O rebatedor Enrique Hernandez marcou e ficou em segundo quando Andy Pages alcançou a interferência do receptor de Kyle Higashioka. Shohei Ohtani marcou e Hernández marcou por erro, enquanto Ohtani se salvou em segundo lugar após erro de arremesso de Fernando Tatis Jr.

Pages e Ohtani marcaram no single RBI de Mookie Betts para fazer 5-2.

Pages acrescentou um home run de duas corridas, dois rebatidas e duas eliminações no oitavo.

A recuperação contra os Padres foi atenuada por uma aparente lesão do rebatedor All-Star Freddie Freeman, que deixou o jogo após colidir desajeitadamente com Luis Arraez e o primeiro saco de base tentando evitar ser marcado para o segundo do sétimo. Freeman agarrou a perna direita antes de sair mancando do campo.