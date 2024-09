Dog the Bounty Hunter se junta à busca pelo adolescente desaparecido Sebastian Rogers

A busca por um garoto desaparecido com autismo de 15 anos está indo para Hollywood… Cão, o caçador de recompensas está oficialmente se juntando à caça por Sebastião Rogers .

A famosa personalidade da TV acaba de anunciar que está se envolvendo no caso do misterioso desaparecimento de Sebastian… Dog diz que quer fazer a sua parte para trazer o menino para casa e prender aqueles que possam ser os responsáveis ​​​​aqui.

Dog está pedindo às pessoas que entrem em contato com sua linha de denúncias com qualquer informação sobre o paradeiro de Sebastian… ou qualquer pista em potencial… e ele está anunciando os US$ 100.000 em recompensas vinculadas ao caso.