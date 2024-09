Dois suspeitos supostamente invadem o vagão do metrô de Nova York, roubam e batem

Duas pessoas são acusadas de fazer um passeio subterrâneo… com a polícia prendendo uma e procurando a outra depois de dizerem que a dupla tentou operar um trem do metrô – mas acabou caindo.

Um novo vídeo, divulgado pelo NYPD, mostra duas pessoas – um homem e uma mulher – em um vagão escuro do metrô no Queens na semana passada. A mulher está vestindo uma roupa toda rosa, completa com uma touca de banho rosa. O homem está com uma blusa azul e shorts esportivos vermelhos.