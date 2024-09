Dolly Parton defende prêmios CMA após rejeição de Beyoncé

Dolly Parton está se recusando a tomar partido no drama entre os CMAs e Beyoncé … não querendo reconhecer que o cantor pode ter sido propositalmente excluído da premiação.

A lenda country dirigiu-se a Bey sem receber nenhuma indicação ao CMA Awards – apesar de ter um dos maiores álbuns e músicas country do ano – confessando Variedade que ela não percebeu que o recém-chegado ao país foi deixado de fora até recentemente.

Enquanto os membros do Beyhive expressaram sua indignação depois que “Cowboy Carter” de Beyoncé foi deixado de fora da lista de indicações, Dolly especula que a falta de honras tem mais a ver com a quantidade de talentos na cena country no momento… que não é um reflexo da habilidade de Bey.