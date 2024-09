Dolphins adicionarão QB enquanto Tua Tagovailoa lida com concussão

O Miami Dolphins trará outro quarterback enquanto o titular Tua Tagovailoa lida com sua última concussão, disse o técnico Mike McDaniel na sexta-feira.

Por enquanto, Skylar Thompson será considerado titular dos Dolphins enquanto Tagovailoa está afastado. Tagovailoa deixou a derrota de quinta-feira à noite por 31-10 para Buffalo no terceiro quarto com a terceira concussão conhecida de sua carreira na NFL, todas elas ocorrendo nos últimos 24 meses.

“A equipe e a organização estão muito confiantes em Skylar”, disse McDaniel.

McDaniel disse que o time não tomou nenhuma decisão sobre colocar Tagovailoa na reserva de lesionados. Tagovailoa era esperado nas instalações do time na sexta-feira para começar o processo de ser avaliado seriamente.

“Só precisamos operar no desconhecido e estar preparados para qualquer situação”, disse McDaniel, observando que as únicas opiniões que importarão para a equipe serão as de Tagovailoa e da equipe médica.

McDaniel acrescentou que não vê Tagovailoa jogando no próximo jogo de Miami contra Seattle em 22 de setembro.

“Não tenho ideia e não vou começar a tomar decisões de repente nas quais nem me vejo envolvido nas partes mais importantes”, acrescentou McDaniel. “Tudo o que estou dizendo a Tua é que todos estão contando com você para ser pai e ser pai neste fim de semana. E então seguiremos em frente. Não haverá nenhuma conversa sobre para onde estamos indo a esse respeito… nada disso acontecerá sem a experiência dos médicos e do jogador real.”

Tagovailoa tinha 17 de 25 passes para 145 jardas, com um touchdown e três interceptações — uma das quais foi devolvida para um placar do Buffalo — quando ele se machucou. Thompson completou oito de 14 passes para 80 jardas.

Thompson disse que se sente “totalmente equipado” para comandar o ataque dos Dolphins.

“O que vai acontecer pela frente, quem sabe, mas cara, estou confiante, no entanto”, disse Thompson após o jogo de quinta-feira. “Sinto que estou pronto para o que vier. Vou me preparar e trabalhar duro e fazer tudo o que puder para liderar este time e fazer meu trabalho.”