Dolphins DL Calais Campbell continua forte no ano 17

MIAMI – Três dias antes da abertura da temporada de 2024 do Miami Dolphins, uma confusão na mídia se reuniu em torno do atacante Terron Armstead. Ele respondeu a perguntas sobre monitoramento do sono e gerenciamento de carga, rindo de uma comparação com a NBA, onde os jogadores às vezes tiram noites de folga para mitigar uma lesão persistente.

Ele foi questionado se a prática chegaria à NFL.

“Não, isso nunca aconteceria”, disse ele. “Nunca, nunca.”

Ele foi então questionado sobre o companheiro de equipe Calais Campbell – o atacante ativo mais velho da NFL em ambos os lados da bola – e se havia alguma semelhança entre a forma como eles preparam seus corpos para o dia do jogo.

Um largo sorriso surgiu no rosto do homem de 33 anos.

“Escute, não estou em Calais – ele está em outro nível de veterano. Eu não estou lá”, disse Armstead. “Tudo o que ele faz, é isso que ele faz. O que eu faço é o que eu faço. Ele está em seu próprio mundo. Esse é o OG, o triplo OG.”

É verdade. Em sua 12ª temporada na NFL, Armstead era júnior na Cahokia High School, em Illinois, quando Campbell foi escolhido em 50º lugar geral pelo Arizona Cardinals, após três temporadas na Universidade de Miami em 2008.

Campbell, agora com 38 anos e jogando em sua 17ª temporada na NFL, assinou com os Dolphins nesta entressafra. Mas enquanto Miami se prepara para receber o Tennessee Titans na noite de segunda-feira (19h30 horário do leste dos EUA, ESPN), o amor de Campbell pelo jogo e pela produção tem sido uma fresta de esperança para um time que precisa de um. Ele aproveitou ao máximo seu tempo em campo, apesar de ter jogado a segunda menor porcentagem de snaps defensivos de sua carreira. Campbell lidera o time em sacks, passes defendidos e tackles para derrota.

A carreira média na NFL dura 3,3 anos, de acordo com a associação de jogadores da NFL. Campbell igualou isso cinco vezes, jogando 247 dos 261 jogos possíveis da temporada regular em sua carreira. Ele jogou mais partidas do que qualquer jogador ativo, exceto o kicker do Cardinals, Matt Prater, e o tight end do Bears, Marcedes Lewis, e jogou o quarto maior número de partidas de qualquer atacante defensivo na história da NFL.

Campbell diz que está pensando em se aposentar nas últimas quatro temporadas. Ele colocou um esforço significativo na sua preparação, por isso, se decidisse se aposentar, o faria sabendo que deu tudo o que tinha.

As considerações sobre a aposentadoria nunca duram muito. Campbell adora o jogo e ainda joga em alto nível.

É difícil fugir disso.

“Se algum dia eu sentir que meu jogo está caindo, não posso ser aquele cara, não consigo entregar em grandes momentos, então seria hora de parar”, disse Campbell. “Mas a partir de agora, senti que no final do ano passado estava jogando a melhor bola da temporada.”

Calais Campbell já tem dois sacks nesta temporada, o 17º na NFL. Sam Navarro/Imagn Imagens

CAMPBELL GRAVOU UM sack no primeiro ataque defensivo da temporada em Miami, rastreando e enfrentando o quarterback do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, para uma derrota de 13 jardas. Foi o 106º sack de sua carreira.

Na jogada seguinte, o atacante de 1,80 metro e 307 libras disparou para uma brecha na linha dos Jags e derrubou o running back Travis Etienne, perdendo 1 jarda.

Foi um começo emocionante para um dia que não foi nada para Campbell e os Dolphins.

Horas antes do início do jogo, o wide receiver Tyreek Hill foi parado do lado de fora do terreno do Hard Rock Stadium por excesso de velocidade e, finalmente, algemado após não obedecer quando um policial lhe pediu para baixar a janela.

Campbell estava passando e parou. Depois de ser instruído a se afastar da situação, o oficial do Departamento de Polícia de Miami-Dade, Danny Torres, algemou-o e ameaçou prendê-lo. A briga foi gravada por transeuntes e viralizou nas redes sociais.

Torres, que também arrastou Hill para fora de seu carro e o algemou, foi colocado em funções administrativas poucas horas após o incidente – algo que Campbell disse ser “exatamente o que deveria acontecer”.

Foi um cenário imprevisto para um jogador conhecido por seu personagem, ganhando o prêmio Walter Payton de Homem do Ano em 2019 – um prêmio anual, diz a NFL, concedido a um jogador que teve “um impacto positivo significativo no comunidade.”

Campbell não quis insistir na situação ao falar aos repórteres após o jogo. Ele disse que parou no local para tentar acalmar o que ele acreditava ser “força excessiva” por parte dos policiais envolvidos.

Ele disse que seu início de jogo dominante não estava relacionado aos eventos que o levaram.

“Não teve nada a ver com aquela situação”, disse Campbell. “Eu falei para a galera… meu objetivo era dar o tom, dar o tom para toda a temporada. Com 38 anos, não sei o quanto ganhei no tanque. Eu tinha. Mas eu sabia no início do jogo que poderia fazer a diferença.

“É uma sensação boa. Definitivamente, as perguntas que você tem quando entra em uma temporada – Ano 17, é tipo, ainda posso dominar? Ainda posso jogar um jogo completo? E foi muito bom poder fazer algo grande joga para dar início ao jogo.”

Sua relutância em deixar seu companheiro de equipe em uma situação delicada ressoou no prédio dos Dolphins. É um desdobramento do personagem que Campbell, eleito capitão em seu primeiro ano em Miami, apresenta desde que ingressou no time.

O técnico Mike McDaniel ficou nervoso com a detenção de Hill e Campbell, mas estava orgulhoso de como sua equipe se manteve unida naquele momento.

“É disso que você espera que sua equipe seja composta”, disse McDaniel. “Situações que você não pode planejar às vezes oferecem a melhor janela para saber onde sua equipe está. Estou muito orgulhoso de que eles se vejam como companheiros de equipe e considerem isso da mesma forma que o fazem. Você gasta tanto tempo, você está tão envolvido na história de suas vidas que espera que seus companheiros de equipe entendam que somos uma família extensa.

“Fiquei muito feliz que um cara em uma situação como essa não se sentisse sozinho.”

Calais Campbell começou 2024 com força, demitindo Trevor Lawrence na abertura da temporada. Sam Navarro/Imagn Imagens

O DEFENSIVO MAIS VELHO O atacante que jogará na NFL é Jim Marshall, que, aos 42 anos, disputou 16 partidas pelo Minnesota Vikings em 1970. Campbell não está necessariamente perseguindo esse recorde.

Campbell registrou 56,5 sacks em suas primeiras nove temporadas com os Cardinals, antes de explodir com os Jaguars, registrando 31,5 sacks de 2017 a 2019. Sua produção diminuiu em suas três temporadas com os Ravens, totalizando 11 sacks de 2020 a 2022, mas ele respondeu com 6,5 sacks em sua única temporada com os Falcons em 2024.

Campbell diz que não há segredo específico para sua longevidade. Ele diz que simplesmente começa com a compreensão do corpo humano.

“Cara, eu fiz tantas coisas diferentes”, disse ele. “… Sinto que me tornei biólogo em termos de compreensão muito melhor do corpo. Isso se tornou uma grande parte do que faço e tem funcionado até agora. Espero que funcione por mais um ano.”

Campbell notou um interesse crescente em jogadores que cuidam de seus corpos nos últimos 10 anos ou mais. Ele espera ver um número significativo deles jogando “futebol dominante” até os 30 anos.

“Quando cheguei à liga, a mentalidade era totalmente diferente. É uma loucura pensar nas mudanças”, disse ele. “São 16 ou 17 anos, não acho que essa informação estivesse disponível apenas naquela época. Muitos caras, a mentalidade deles – até mesmo a quantidade de jogadas que você jogava era diferente.

“Tive tantos caras que me perguntaram minha rotina, meu plano e as coisas que tentei. Sou sempre um livro aberto, sempre compartilho meu conhecimento.”

O linebacker dos Falcons, Arnold Ebiketie, disse que frequentemente “acompanhou” Campbell durante sua rotina pré-jogo na temporada passada e tenta implementar a rotina de Campbell até hoje – incluindo um foco maior na hidratação. Ebikietie disse que Campbell costumava beber pelo menos seis garrafas grandes de água por dia.

O atacante ofensivo de Miami, Kendall Lamm, disse que Campbell cuida de seu corpo o tempo todo.

“Mesmo nos dias em que ele descansa como veterano, ele está lá se alongando, fazendo certas coisas. Ele está contrastando, está trabalhando na piscina”, disse Lamm. “As pessoas não entendem. Acham que quando estamos no prédio essa merda tem que estar ligada. Não, não, não, não, não. Se você quiser fazer isso por muito tempo, você tem que fazer isso quando não há olhos em você.”

McDaniel disse que a forma como Campbell trabalha e se prepara tem impacto em seus companheiros.

“Seus companheiros de equipe, 15 anos mais novos que ele, têm dificuldade em não terminar um treino, terminar uma jogada, se esforçar e ter exuberância para vir trabalhar todos os dias quando o observam fazer isso”, disse McDaniel.

“Eu sabia que ele era uma aberração absoluta em termos de ser capaz de jogar naquela posição por tanto tempo em um nível tão alto. Eu não necessariamente pensei na influência natural que no dia-a-dia… eu acho que ele estava na faculdade quando o iPod foi lançado. É incrível que ele agora esteja executando trabalhos que os caras mal estavam vivos quando ele começou a executar esse trabalho e ele está fazendo isso ao lado deles.