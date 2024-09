Dolphins iniciará Tyler Huntley no QB no MNF contra Titans

MIAMI – Tyler Huntley começará como zagueiro do Miami Dolphins na segunda-feira contra o Tennessee Titans, anunciou o técnico Mike McDaniel no sábado.

McDaniel disse que a equipe decidiu por “Snoop” Huntley esta semana, depois que Skylar Thompson foi forçado a se retirar da derrota da semana passada para o Seattle Seahawks devido a uma lesão na costela. Thompson pode estar disponível como quarterback de emergência durante o jogo de segunda à noite, mas McDaniel disse que Tim Boyle servirá como reserva principal de Huntley.

“Acho que uma coisa que ficou extremamente óbvia para a equipe desde que ele chegou aqui, e ainda mais nesta semana de treinos, é que Snoop foi titular em vários jogos importantes”, disse McDaniel. “Apenas entender, como quarterback, o que é necessário para conquistar companheiros de equipe e tomar o lugar de outra pessoa e afirmar sua própria personalidade, seu próprio conjunto de habilidades, suas próprias características no ataque e liderar pessoas.

“Estamos muito entusiasmados com Snoop. … Seu amadurecimento foi acelerado por ele e ele fez um excelente trabalho de assimilação no vestiário.”

Os Dolphins retiraram Huntley do time de treino do Baltimore Ravens na semana passada, depois que Tua Tagovailoa foi colocado na reserva devido a uma concussão.

O ex-Pro Bowler cresceu no sul da Flórida e aproveitou a oportunidade de ser titular no time de sua cidade natal – mesmo que isso signifique adquirir rapidamente um ataque complexo.

“É como andar de bicicleta – na primeira vez, você fica um pouco duvidoso, não sabe pedalar”, disse Huntley. “Aí você começa a juntar tudo, a pedalar, a andar em linha reta, depois de um tempo você vai começar a se levantar.”

Huntley foi titular em nove jogos em quatro temporadas, todos pelos Ravens. Ele lançou 1.957 jardas e oito touchdowns contra sete interceptações, somando 503 jardas corridas e três touchdowns no solo.

Ele foi nomeado para o Pro Bowl em 2022 depois de começar quatro jogos no lugar de Lamar Jackson e ajudar a levar os Ravens a uma vaga nos playoffs.

Os companheiros de equipe de Huntley disseram que sua habilidade de estender jogadas com as pernas acrescenta um elemento especial ao que tem sido um ataque difícil ao longo de três jogos – e eles estão confiantes em sua habilidade de aprender o sistema.

“Eu amo Snoop”, disse o wide receiver Tyreek Hill na quinta-feira. “Tive a oportunidade de sair com ele no Pro Bowl. Um cara incrível, uma ética de trabalho tremenda. Ele é muito quieto. Para mim, eu vi isso; tenho assistido a filmes dele desde que ele chegou aqui, eu ‘ Eu tipo, ‘Esse cara consegue fazer todos os arremessos. Esse cara é especial com as pernas.’ Ele é um talento especial. A única coisa é que temos muitas coisas envolvidas neste ataque.

“Recebemos propostas, já temos a peça pronta, então ele fez um bom trabalho permanecendo na sala de cinema aprendendo todas essas coisas.”

Os Dolphins também ficarão sem o left tackle Terron Armstead e o cornerback Kendall Fuller, ambos em protocolo de concussão. O running back Raheem Mostert é considerado um tiro no escuro para jogar na segunda-feira, enquanto o linebacker David Long provavelmente será uma decisão durante o jogo.