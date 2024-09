Don King diz que está bem após a hospitalização, apesar das preocupações com a saúde

Dom Rei diz que sua saúde é muito melhor do que Mike Tyson está sugerindo … alegando que está se sentindo bem e elegante após sua internação de 10 dias no hospital – apesar de MT basicamente dizer que está às portas da morte.

ICYMI … Tyson participou do podcast “It Is What It Is” com Cam’ron dar Mase – onde lhe perguntaram sobre seu relacionamento atual com o polêmico promotor de lutas.