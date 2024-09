Donald Trump a apenas algumas centenas de metros do suspeito com arma estilo AK-47

Reproduzir conteúdo de vídeo



CNN

Donald Trump não estava muito longe de ser alvejado… com as autoridades dizendo que ele estava a cerca de 300-500 metros do suspeito quando o Serviço Secreto enfrentou o suposto atirador.

O xerife de Palm Beach Ricardo Bradshaw acabei de falar publicamente sobre os tiros disparados perto do Trump International Golf Course West Palm Beach por volta das 14h (horário do leste dos EUA) desta tarde.

Bradshaw diz que um agente do Serviço Secreto avistou um cano de rifle estilo AK-47 enfiado na cerca, pronto para o ex-presidente chegar a um buraco, e o suspeito tinha uma GoPro para filmar tudo.

No momento, as autoridades dizem que não está claro se o atirador realmente disparou – enquanto o agente disparou de quatro a seis tiros contra o suposto atirador… que deixou a arma no mato, de acordo com essas autoridades. .





Trump estava a cerca de 300-500 metros de distância quando o Serviço Secreto atacou o suspeito… uma distância que Bradshaw diz não ser tão grande com o tipo de arma que recuperaram no local.

Os oficiais não divulgaram o nome do atirador… que eles prenderam no condado de Martin após o tiroteio, graças a um espectador prestativo que viu o indivíduo fugir.



CNN

Agente Especial do FBI Jeffrey Beltre diz que estão assumindo a investigação… pedindo ao público que envie dicas caso saiba de alguma coisa sobre o incidente.

Já apresentamos a narrativa para você… com uma fonte do Serviço Secreto confirmando ao TMZ que os agentes confrontaram um indivíduo armado perto do campo de golfe, abrindo fogo contra o indivíduo. Nenhum ferimento foi relatado.

Fomos informados de que o indivíduo entrou em um SUV e saiu correndo… embora mais tarde tenha sido detido por funcionários do Gabinete do Xerife do Condado de Martin. Fotos do SUV destruído estão circulando online.



CNN

DJT já divulgou um comunicado sobre o tiroteio… dizendo que está seguro e acrescentando que nunca se renderá – não importa quem tente detê-lo.