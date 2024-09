Donald Trump chama Bill Maher de anfitrião ‘desleixado’ com ‘convidados das listas B e C’

Donald Trump está atirando de volta Bill Maher finalmente … chamando-o de “bagunça confusa” cerca de uma semana depois que o apresentador do programa especulou que Trump estava dormindo com um ativista de extrema direita Laura Loomer .

O ex-POTUS disparou uma longa postagem no Truth Social na manhã de sábado … mirando em Maher, o âncora do MSNBC Stéphanie Ruhle e colaborador do New York Times Bret Stephens para o painel sobre “Real Time with Bill Maher” na noite de sexta-feira.