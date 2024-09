Donald Trump confunde o cantor Nicky Jam com uma mulher ‘gostosa’

Donald Trump confundiu os pronomes… subindo no palco durante um comício e ligando para um cantor latino Nicky Jam uma mulher “gostosa” – e parecendo um pouco surpresa ao descobrir que ele é na verdade um cara!

Para seu crédito, Jam continua com o erro… seguindo em frente rapidamente e dando todo o seu apoio ao DJT enquanto está no palco – uma recuperação bastante magistral.

Jam postou sobre o momento viral no Instagram, aliás… compartilhando uma foto com as palavras de Trump escritas na parte inferior – e colocando uma tonelada de emojis risonhos na legenda.