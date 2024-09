Donald Trump critica Oprah por causa da entrevista com Kamala Harris

Donald Trump diz Oprah não é a mesma mulher que o entrevistou anos atrás… dizendo que sua entrevista com Kamala Harris apenas provou o quão inadequado era seu oponente para a presidência.

O 45º POTUS postou seus pensamentos no Truth Social na noite de sábado… dizendo que se lembra de ter sido convidado para aparecer em um dos últimos episódios do “The Oprah Winfrey Show” em 2011 com sua família.